Por la muerte de Miguel Ángel Russo, se postergó el partido entre Boca y Barracas Central por el Torneo Clausura

La AFA tomó la decisión tras confirmarse el deceso del entrenador del club de la Ribera.

Por Agustín Vetere

Miguel Ángel Russo murió a los 69 años.
Miguel Ángel Russo murió a los 69 años.

La muerte de Miguel Ángel Russo sacude a Boca Juniors, pero también al fútbol argentino en general. El entrenador de 69 años era uno de los hombres más respetados del ambientes y su partida generó una ola de mensajes de despedida y homenaje.

En ese contexto, AFA determinó que se postergue el próximo encuentro del Xeneize. Iba a ser la visita ante Barracas Central por la fecha 12 del Torneo Clausura, el próximo sábado a las 14.30 en el Estadio Claudio Fabián Tapia.

El combinado azul y oro estuvo bajo las órdenes de Claudio Úbeda en los últimos dos compromisos y, de la misma manera, se preparaba esta semana en el predio de Ezeiza para enfrentar al Guapo en un duelo trascendental por la cima de la Zona A. Descartado el cruce para este sábado, en los próximos días se conocerá la nueva fecha para este enfrentamiento.

El gesto de Barracas Central con Miguel Ángel Russo y Boca

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el club presidido por Matías Tapia se puso a disposición de Boca sobre su decisión de llevar adelante el partido o suspenderlo, tal como sucedió posteriormente.

“El Club Atlético Barracas Central, en nombre de su presidente Matías Fabián Tapia, quiere hacer llegar el mayor de los respetos y condolencias a la familia y amigos del señor Miguel Ángel Russo, ante la tristísima noticia de su partida”, comenzó el comunicado del Guapo.

Publicidad

“A su vez, hace extensivo todo el cariño y apoyo en este momento tan duro al Club Atlético Boca Juniors, a todos sus socios y simpatizantes. Asimismo, le comunica a su presidente, el señor Juan Román Riquelme, que Barracas Central está enteramente a disposición de las decisiones que crean pertinentes ante esta noticia, respecto al partido programado para el próximo sábado entre amabas instituciones. El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga”, cerró.

Boca puso a disposición la Bombonera para llevar a cabo el velorio de Miguel Ángel Russo

El mensaje de Boca tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

