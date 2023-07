En las últimas horas trascendió el ofrecimiento que le llegó a Boca por Edinson Cavani, a través de su representante. El agente del Matador está en Buenos Aires y ya se reunió con las autoridades del Xeneize para discutir los pasos a seguir, incluyendo los números de su nuevo contrato. Mientras tanto, el futbolista deberá acordar la rescisión de su vínculo en Valencia para poder negociar como agente libre.

No obstante, desde La Ribera tienen en claro que no podrán contar con el goleador uruguayo hasta que no resuelvan una traba reglamentaria: el cupo que otorga la AFA para los futbolistas extranjeros. A día de hoy, Boca tiene contratados a seis jugadores que ocupan la plaza extracomunitaria y las normas solo permiten que cinco de ellos puedan disputar un mismo partido de Liga Profesional (seis en total).

Quitando a los colombianos Frank Fabra y Jorman Campuzano, que ya hicieron los trámites para obtener la doble nacionalidad, el Xeneize deberá “descartar” nombres de la siguiente lista: Bruno Valdez, Luis Advíncula, Óscar Romero, Miguel Merentiel, Sebastián Villa y Jan Hurtado. A priori, los últimos dos mencionados serían los “negociables” para posibilitar la inscripción de la ficha de Cavani.

Para generar un hueco en el listado, Boca deberá, al menos, prestar a un extranjero por un plazo no menor a una temporada. Complicada la situación deportivo de Villa tras la sentencia judicial en su contra, todos los cañones apuntan a que Hurtado sea quien abandone la institución en los próximos días. Por el venezolano hay ofertas desde México y Colombia, pero el Xeneize aguardará hasta último momento antes de desprenderse de un delantero.