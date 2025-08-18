Boca ganó pero fue un partido condenatorio para Cavani: otra vez le erró a la pelota y no da para más

Domingo de buenas noticias para Boca en Mendoza: cortó la racha de 12 partidos sin ganar, primer triunfo de Miguel Ángel Russo en el banco, primer tanto de Alan Velasco con la camiseta Xeneize, vuelta al gol de Exequiel Zeballos después de seis meses y buen ingreso de Williams Alarcón.

Dicho esto y, pese a que se metió también entre los tres de arriba en la tabla anual pensando en la Copa Libertadores de América 2026, creo que fue un partido condenatorio para Edinson Cavani. No va más en Boca: otra vez le erró a la pelota.

Y esto es con respeto hacia Ignacio Scocco: uno tiene que analizar lo que ve y uno no puede dejar de decir lo que ve porque el apellido del uruguayo es Cavani. No participó del juego y encima se enoja con Claudio Úbeda como se había enojado también con Cristian Bardaro. Enojate con Russo o antes con Diego Martínez, no con los ayudantes de campo.

Yo creo que Boca tiene que hacer un equipo para Miguel Merentiel, que es el mejor jugador que tiene hoy. Puede ser Leandro Paredes, que todavía no influye en el juego más allá de la pelota parada. Puede ser Brian Aguirre por la derecha, Velasco de enganche y Kevin Zenón por la izquierda. O, si es doble 9, Merentiel con Milton Giménez, que también entró bien.

Pero yo creo que hay que soltar a Cavani en Boca porque el uruguayo no da para más…

