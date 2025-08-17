Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

No se vio en TV: la polémica reacción de Edinson Cavani cuando salió reemplazado en Independiente Rivadavia vs. Boca

El uruguayo fue reemplazado en el complemento y las cámaras lo captaron molesto por su salida.

Por Agustín Vetere

Edinson Cavani, delantero de Boca.
© GettyEdinson Cavani, delantero de Boca.

En el Estadio Malvinas Argentinas y con ambas parcialidades, Boca Juniors visita este domingo a Independiente Rivadavia de Mendoza por la quinta fecha del Torneo Clausura. El Xeneize busca dejar atrás la peor racha de su historia en cuanto a partidos sin ganar.

Es que el club de la Ribera no triunfa desde abril, desde que se impuso ante Estudiantes. Son casi 4 meses y 12 encuentros consecutivos sin victorias de los de azul y oro en los 90 minutos. Además, Russo aún no ganó desde su regreso al equipo y acumula 16 sin vencer si se tienen en cuenta los últimos partidos de su segundo ciclo.

Aunque Leandro Paredes, con la ayuda de un desvío en el área, generó el único gol del partido en la primera mitad, quedó latente una oportunidad perdida por Edinson Cavani. El delantero uruguayo se mantiene errático y este domingo desperdició una chance inmejorable.

Un centro por la derecha lo dejó solo en el área chica para anotar lo que pudo haber sido el primero de la noche, pero la pelota, accesible, pasó por debajo de sus tapones. Para colmo, Russo decidió cambiarlo por Milton Giménez en el complemento y el charrúa se mostró molesto.

Las cámaras de la transmisión de ESPN lo mostraron cabizbajo en su salida del campo y, tras el saludo con el compañero que lo reemplazó, se dirigió a Claudio Úbeda para recriminarle el cambio.

Publicidad
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

jpasman
toti pasman

"Sin un gramo de autocrítica, con Cascini se fue de Boca el último de los Rottweilers de Riquelme"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Luego de las victorias de Boca y River, así quedó la tabla anual
Fútbol Argentino

Luego de las victorias de Boca y River, así quedó la tabla anual

Los puntajes de Boca ante Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura
Boca Juniors

Los puntajes de Boca ante Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

Boca gastó un dineral en él pero los hinchas perdieron la paciencia pese a la victoria en Mendoza: “No tiene que jugar más”
Boca Juniors

Boca gastó un dineral en él pero los hinchas perdieron la paciencia pese a la victoria en Mendoza: “No tiene que jugar más”

Con Cavani como apuntado, los mejores memes de la visita de Boca a Independiente Rivadavia
Fútbol Argentino

Con Cavani como apuntado, los mejores memes de la visita de Boca a Independiente Rivadavia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo