Se confirmó qué jugador de Boca se quedó con la camiseta número 6 que dejó vacante Marcos Rojo

Boca Juniors afrontará este domingo una nueva oportunidad para cortar la racha de partidos sin victoria que hoy acumula 12 compromisos. Ante Independiente Rivadavia, el Xeneize jugará la quinta jornada del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Malvinas Argentinas.

Miguel Ángel Russo convocó a 30 futbolistas, todos los que tiene a disposición a excepción de los marginados del plantel, para intentar cambiar el presente del equipo. Además de sorprender con cambios en el once inicial, habrá una modificación importante en las camisetas.

Es que la salida de Marcos Rojo mediante una rescisión que lo llevó libre a Racing dejó libre su dorsal número 6. El excapitán dejó sin dueño uno de los números más utilizados por los defensores centrales. Este domingo se confirmó quién será su nuevo portador.

Se trata de Rodrigo Battaglia, que había utilizado el número 29 en lo que iba del Torneo Clausura. Ahora, el exjugador de Atlético Mineiro portará la 6 tras haber tenido el gesto de cederle a Leandro Paredes la 5, el primer número que utilizó en Boca.

A través de un video en el vestuario con la indumentaria que usarán los futbolistas ante Independiente Rivadavia, las redes oficiales del Xeneize dejaron ver una primera imagen de la camiseta de Battaglia con este nuevo dorsal.

