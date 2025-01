Si bien ya había tenido su estreno oficial con la camiseta de Boca, Ander Herrera jugó por primera vez en La Bombonera. El Xeneize recibió a Argentinos Juniors por la primera fecha del Torneo Apertura 2025 y el encuentro terminó sin goles, pero sí hubo lugar para la polémica. En el tramo final del primer tiempo, Herrera disputó una pelota con Alan Lescano y pese a haber llegado primero, tras tocar el balón impactó en la rodilla del jugador del Bicho con sus tapones.

Hernán Mastrángelo, árbitro del partido, no consideró que sea jugada de roja. Igualmente, el VAR la revisó por varios minutos, mientras Lescano se recuperaba, pero ni siquiera fue necesario que vaya a ver la acción, por lo que dio continuidad al juego sin sancionar a Herrera, que ya había manifestado que para él no era jugada de roja. Así y todo, en Argentinos Juniors quedó bronca por esa jugada y uno de sus defensores se refirió a la misma, dando a entender que el entorno hizo que no sea expulsión.

La bronca de Francisco Álvarez

Francisco Álvarez, defensor de Argentinos Juniors analizó la jugada de la polémica en diálogo con ESPN y fue contundente: “La verdad que en cancha ya me pareció que era roja, aparte el árbitro decía que no había sido plancha, que le pega con el empeine y tenía los tapones marcados en la rodilla, pero bueno… cosas que pasan acá. Me genera impotencia, porque si es del otro lado era roja claramente, pero ya está”.

¿Qué se le viene a Boca?

Se vienen semanas intensas para Boca que en menos de un mes deberá disputar nada más y nada menos que nueve partidos. El próximo miércoles se verá las caras ante Unión en Santa Fe, luego llegará el turno de enfrentar a Huracán en La Boca, a Racing en Avellaneda, a Independiente Rivadavia de local, a Banfield en el Florencio Sola y ya el 18 de febrero iniciará el repechaje de la Copa Libertadores, aunque todavía resta saber cuál será su rival, cabe recordar que saldrá del vencedor de la primera fase de la serie entre Alianza Lima y Nacional de Paraguay. En medio de ese repechaje, los de Gago se medirán ante Aldosivi. Finalmente, febrero lo cerrará el último día del mes contra Rosario Central.

