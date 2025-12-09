Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Atento Argentina: Jordania goleó a otra selección que jugará el Mundial 2026

A priori es el rival más débil del grupo, pero venció con contundencia a una de las selecciones que se espera que tenga un buen Mundial.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Jordania goleó y está en cuartos de la Copa Árabe
© GettyJordania goleó y está en cuartos de la Copa Árabe

El grupo de Argentina en la Copa del Mundo parece bastante accesible, y es que ni Argelia, ni Austria ni Jordania parecen rivales a la talla de la vigente campeona del mundo. Sin embargo, el conjunto asiático empieza a hacer méritos como para ser tenido en cuenta.

Y es que actualmente se está disputando la Copa Árabe de la FIFA, con seleccionados del Medio Oriente y, tanto de África como de Asia. Allí están jugando Jordania y Argelia, dos rivales de Argentina en la Copa del Mundo. Ambos con buen andar, pero especialmente el conjunto de Jordania, que este martes goleó a Egipto por 3-0.

Goles de Abu Hasheesh, Shararh y Olwan, de penal, consumaron una goleada que pudo haber sido mayor si no fuera porque a Jordania le anularon un gol mediante VAR. Es cierto que fue a una Egipto sin Salah ni Marmoush, pero no deja de ser un seleccionado que está 30 puestos por delante en el Ranking FIFA.

La Selección de Jordania, a paso firme en la Copa Árabe.

La Selección de Jordania, a paso firme en la Copa Árabe.

Jordania terminó ganando el Grupo C con 9 puntos sobre 9, que incluyó victorias por 3 a 1 vs. Kuwait y 2-1 vs. Emiratos Árabes Unidos. Allí enfrentará al segundo del Grupo D, que de momento es Irak, pero que bien podría ser Argelia, en una previa de la Copa del Mundo, en caso de que el conjunto africano no logre ganar su encuentro de la última fecha.

En síntesis

  • Jordania, rival de Argentina en el Mundial 2026, goleó 3-0 a Egipto en la Copa Árabe de la FIFA, a pesar de que Egipto no contó con Salah.
  • Jordania ganó el Grupo C de la Copa Árabe con 9 puntos (tres victorias) y se enfrentará al segundo del Grupo D (actualmente Irak).
  • La goleada de Jordania se concretó con goles de Abu Hasheesh, Shararh y Olwan (penal).
Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Paredes mejoró a Boca, pero yo esperaba mucho más de él: demostró que no es Messi y que solo no gana campeonatos

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
El llamativo partido del Mundial 2026 que la FIFA designó para celebrar la Semana del Orgullo
Mundial 2026

El llamativo partido del Mundial 2026 que la FIFA designó para celebrar la Semana del Orgullo

Luto en el fútbol por la inesperada muerte de un futbolista de selección a los 36 años de edad
Fútbol Internacional

Luto en el fútbol por la inesperada muerte de un futbolista de selección a los 36 años de edad

Fue campeón con Lanús, casi va preso en Turquía, estuvo a punto de jugar un Mundial con Egipto y se retiró con 41 años
Fútbol Internacional

Fue campeón con Lanús, casi va preso en Turquía, estuvo a punto de jugar un Mundial con Egipto y se retiró con 41 años

A Garnacho le preguntaron sobre el Manchester United a seis meses de su caótica salida y resumió todo en una palabra
Noticias de la Premier League

A Garnacho le preguntaron sobre el Manchester United a seis meses de su caótica salida y resumió todo en una palabra

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo