Atento Argentina: Jordania goleó a otra selección que jugará el Mundial 2026

El grupo de Argentina en la Copa del Mundo parece bastante accesible, y es que ni Argelia, ni Austria ni Jordania parecen rivales a la talla de la vigente campeona del mundo. Sin embargo, el conjunto asiático empieza a hacer méritos como para ser tenido en cuenta.

Y es que actualmente se está disputando la Copa Árabe de la FIFA, con seleccionados del Medio Oriente y, tanto de África como de Asia. Allí están jugando Jordania y Argelia, dos rivales de Argentina en la Copa del Mundo. Ambos con buen andar, pero especialmente el conjunto de Jordania, que este martes goleó a Egipto por 3-0.

Goles de Abu Hasheesh, Shararh y Olwan, de penal, consumaron una goleada que pudo haber sido mayor si no fuera porque a Jordania le anularon un gol mediante VAR. Es cierto que fue a una Egipto sin Salah ni Marmoush, pero no deja de ser un seleccionado que está 30 puestos por delante en el Ranking FIFA.

La Selección de Jordania, a paso firme en la Copa Árabe.

Jordania terminó ganando el Grupo C con 9 puntos sobre 9, que incluyó victorias por 3 a 1 vs. Kuwait y 2-1 vs. Emiratos Árabes Unidos. Allí enfrentará al segundo del Grupo D, que de momento es Irak, pero que bien podría ser Argelia, en una previa de la Copa del Mundo, en caso de que el conjunto africano no logre ganar su encuentro de la última fecha.

En síntesis

Jordania , rival de Argentina en el Mundial 2026 , goleó 3-0 a Egipto en la Copa Árabe de la FIFA , a pesar de que Egipto no contó con Salah.

