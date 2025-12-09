Desmienten el desinterés de Barcelona en Julián Álvarez: “Sigue gustando y mucho”

La pobre producción de Julián Álvarez en el partido que terminó con derrota del Atlético de Madrid 3-1 ante Barcelona el pasado martes 2 de diciembre por LaLiga instaló el rumor de un supuesto desinterés del club culé en el fichaje del argentino que viene persiguiendo cuanto menos desde hace dos mercados. Se dijo, entonces, que Joan Laporta no había quedado conforme con su rendimiento y que a juzgar por ello consideraba exagerado el monto que el equipo Colchonero fijó para su venta.

El último sábado, el equipo que conduce Diego Simeone sumó un nuevo traspié en el certamen doméstico y el delantero que llegó procedente de Manchester City acumuló su sexto partido consecutivo sin marcar en el torneo, lo que le valió más de una crítica de parte de los hinchas y una curiosa reflexión de parte del propio presidente del club, Enrique Cerezo: “No está en la línea que tiene que estar”, expresó.

Sin embargo, el nuevo traspié sirvió también para una desmentida sobre el desinterés de Barcelona en el fichaje del jugador, incluso sin que haya podido poner fin todavía a su mala racha. Según el periodista David Bernabeu Reverter, el argentino sigue estando muy bien valorado en el equipo que conduce Hansi Flick.

“A Joan Laporta le sigue gustando y mucho Julián Álvarez para reforzar al Barça la próxima temporada. Digo eso y punto. Ya sabemos la dificultad que puede tener esta operación porque estamos hablando de un futbolista por el que Atlético de Madrid no va a pedir menos de 100 millones de euros”, dijo en La Posesión, de Sport.

“Que a Laporta no le gustó contra el Barça es así, pues no le gustó a nadie. Pero yo le dije ‘por a Julián Álvarez en el Barça y a lo mejor te gusta un poquito más’. Que no le gustó ese día está claro, pero le sigue gustando mucho como futbolista y cree que encajaría muy bien en el modelo de juego de Hansi Flick”, agregó.

El Atlético busca cortar una racha de dos derrotas consecutivas

Atlético de Madrid, desde el 27 de octubre hasta el 2 de diciembre, había hilvanado 7 victorias consecutivas, lo que lo había reposicionado como candidato para LaLiga y, en principio, como animador de la Champions League. Sin embargo, después cayó con Barcelona 3 a 1 y con el Athletic Club de Bilbao 1 a 0 y se volvió a alejar de sus aspiraciones de ser campeón nacional.

Por eso, este martes intentará cortar esa pequeña racha negativa con un triunfo sobre el PSV, que le permita no solo mantenerse con chances de quedarse con uno de los 8 cupos directos para los Octavos de Final de la Champions League, sino también, que le de un envión anímico para volver a remontar.

En síntesis

Julián Álvarez acumula 6 partidos consecutivos sin marcar goles en LaLiga con el Atlético.

100 millones de euros es la cifra mínima que el club pediría para su venta.

David Bernabeu Reverter confirmó que Joan Laporta sigue interesado en ficharlo para el Barcelona.