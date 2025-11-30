Es tendencia:
Boca Juniors

Previo a la final del torneo, la Reserva de Boca imitó una costumbre que trajo Leandro Paredes desde su vuelta al club

El equipo de Herrón celebró la victoria ante River en semifinales y palpita el duelo ante Gimnasia.

Por Marco D'arcangelo

Leandro Paredes, mediocampista de Boca.
Desde su llegada a Boca a mediados de este año, Leandro Paredes no solo se encargó de levantar el nivel de sus compañeros, sino que también tuvo un importante rol fuera de la cancha, ya que como líder del plantel decidió juntar a los jugadores fuera de los entrenamientos. 

Una de las principales costumbres que trajo el mediocampista central de 31 años fue la de juntarse todas las semanas en su casa a comer asado, con el objetivo de que el grupo se afiance aún más y generar un sentimiento de pertenencia para con el club. 

Este ritual de Paredes, fue replicado por la Reserva del Xeneize en los últimos días. Es que, luego de eliminar a River tras vencerlo por 2 a 0 en semifinales, los futbolistas del equipo comandado por Mariano Herrón también se juntaron a comer un asado para seguir con esta dinámica.

Mateo Mendía, el capitán de la Reserva del elenco de la Ribera, subió una historia a su cuenta de Instagram en la que mostró parte de la intimidad de este asado con el plantel. “Juntos”, escribió junto a un corazón azul y otro amarillo, por los colores de la institución. 

La historia de Mateo Mendía.

Cuándo juega la Reserva de Boca la final del Torneo Proyección

Gracias a la victoria ante River por 2 a 0 con un doblete de Iker Zufiaurre, el Xeneize logró la clasificación a la gran final del Torneo Proyección, en donde se enfrentará a Gimnasia y Esgrima de La Plata, quien viene de eliminar en semifinales a Argentinos Juniors tras golearlo 4 a 0.

Este encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de diciembre a partir de las 19.30 horas en el Estadio Florencio Sola, la cancha de Banfield. Allí podrá haber parcialidad de los dos equipos ya que esto fue habilitado tanto por AFA como también por los organismos de seguridad. 

Quien salga campeón de este torneo, tendrá la posibilidad de jugar una final más, debido a que se clasificará al Trofeo de Campeones, donde se enfrentará a Vélez, el ganador del Torneo Apertura. El mismo será el 8 de diciembre, también en el estadio de Banfield. 

En síntesis 

  • La Reserva de Boca, dirigida por Mariano Herrón, replicó el ritual de asado de Leandro Paredes tras eliminar a River Plate 2-0 en semifinales.
  • Mateo Mendía, capitán de la Reserva, compartió la intimidad del asado en Instagram con el mensaje “Juntos”, acompañado de corazones azul y amarillo.
  • La final del Torneo Proyección de Reserva será el miércoles 3 de diciembre a las 19.30 horas en el Estadio Florencio Sola (Banfield) contra Gimnasia de La Plata.
