A Garnacho le preguntaron sobre el Manchester United a seis meses de su caótica salida y resumió todo en una palabra

El argentino fue categórico sobre su pasado en los Red Devils.

Por Germán Celsan

Garnacho fue contundente con el United

Alejandro Garnacho salió de Manchester United en agosto, en lo que fue una guerra interna con la dirigencia del club y, especialmente, con Rúben Amorim, con quien terminó de la peor forma su relación. Chelsea fue su destino, y a pesar de no haber sido titular indiscutido en el conjunto londinense desde su llegada, fue categórico con su pasado en el club Red.

En conferencia de prensa previa al partido del Chelsea vs. Atalanta por Champions League, Garnacho fue el elegido para responder las consultas de la prensa. Y, en lugar de hablar de su actualidad o del encuentro contra los italianos, la pregunta que llamó la atención fue la de su pasado en Manchester United.

“¿Tienes algún arrepentimiento de cómo terminaron las cosas en Manchester United?”, consultó un periodista, la respuesta de Garnacho fue contundente: “No”, y ante la repregunta “¿Te sientes mal por cómo terminaron?”, la respuesta fue doblemente contundente: “No. No.” Una única palabra para dejar de lado cualquier tipo de conversación relacionada con su ex club.

Garnacho cerró mal su etapa en Manchester United, pero no tiene arrepentimientos.

Apenas 9 partidos de titular esta temporada

Al llegar a Chelsea, la expectativa de Garnacho era adueñarse del extremo izquierdo de la ofensiva de los Blues, pero eso no ha sido así. Enzo Maresca le dio chances al argentino, que acumula 9 titularidades, pero apenas registró 2 goles y 3 asistencias en estos seis meses.

Los números claramente no le permiten a Garnacho ser indiscutible en el puesto, y muchas veces se ha visto relegado al banco de suplentes, lo cual le abre la puerta a futbolistas como Bynoe-Gittens, Liam Delap o Joao Pedro de quedarse con la titularidad, reestructurando la ofensiva de los Blues.

En Chelsea las cosas tampoco están saliendo como Garnacho esperaba.

En síntesis

  • Alejandro Garnacho fue categórico al afirmar que no tiene arrepentimientos sobre cómo terminó su relación con el Manchester United.
  • El futbolista argentino dejó el Manchester United en agosto tras una guerra interna con la dirigencia y el DT Rúben Amorim.
  • Desde su llegada al Chelsea, Garnacho ha tenido 9 titularidades en seis meses, con un registro de 2 goles y 3 asistencias.
Germán Celsan

