Boca lo vendió por una fortuna, jugó solo 2 partidos en Europa y ya se perdió 22 por lesión: “Le pasa constantemente”

Dentro de la enorme cantidad de jugadores de las inferiores de Boca que hoy es encuentran en Europa, hay un caso muy particular. Tras ser vendido por 18 millones de dólares, Aaron Anselmino apenas pudo disputar 2 partidos: uno en Chelsea y otro en Borussia Dortmund. Más allá del típico proceso de adaptación, las lesiones vienen siendo su principal complicación.

En las últimas horas, el marcador central sufrió una nueva lesión muscular que le impedirán volver a sumar minutos en el club alemán, al menos por dos semanas más. El jugador venía recuperándose de un desgarro sufrido tres semanas atrás, pero se resintió, postergando su retorno.

El zaguero de 20 años había tenido un auspicioso debut ante Unión Berlín, por la jornada 2 de la Bundesliga. En aquel encuentro, disputado el 31 de agosto, el argentino fue ovacionado en el Signal Iduna Park, luego de una actuación magistral en la victoria 3 a 0 del equipo.

“Cada vez es más dudoso que valga la pena ficharlo el próximo verano debido a su propensión a las lesiones“, aseguró el importante medio alemán Bild. Cabe recordar que el jugador llegó cedido desde Chelsea con el objetivo de que sume continuidad.

Los partidos que se perdió Anselmino

Anselmino ya se perdió 5 partidos en el conjunto alemán y viene de perderse otros 17 en Chelsea. En Boca también estuvo perseguido por las lesiones. De hecho, tuvo 27 ausencias por problemas musculares desde su debut en 2023 de la mano de Jorge Almirón.

En total, el nacido en La Pampa llegará a 50 partidos perdidos por lesión, un registro muy elevado para un jugador que apenas alcanzó a jugar 25 partidos como profesional. Una baja sensible para el Dortmund.

