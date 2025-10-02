Ricardo Gareca analizó el difícil presente de Edinson Cavani en Boca: “La camiseta es pesada y lo siente”

El 2025 de Edinson Cavani en Boca lejos está de ser el ideal, pero los entrenadores lo respaldaron, tanto Fernando Gago como Miguel Ángel Russo siempre lo consideraron titular y si bien se perdió varios partidos por lesión, la realidad es que nunca perdió su lugar de privilegio y eso que los números no lo acompañan. En lo que va del año lleva jugados 21 partidos en los que convirtió 4 goles y brindó dos asistencias.

Quien habló del presente de Edinson Cavani es Ricardo Gareca, quien supo vestir la casaca del Xeneize en la década del 80. En diálogo con ESPN, el Tigre afirmó: “Nadie duda de su capacidad, pero la camiseta es pesada y Cavani lo siente. Boca es jodido para cualquiera, incluso para él. Cuántos cracks no triunfaron ahí, no es fácil hacer goles, hay mucha presión”.

¿Gareca dirigiría a Boca o River?

Allá por la década del 80, Ricardo Gareca pasó por Boca y River, en lo que fue uno de los pases más polémicos de la historia del fútbol argentino. El Tigres no logró quedar muy identificado con ninguno de los dos y al ser consultado si los dirigiría dijo: “¿Si pienso en ser director técnico de Boca o de River? Pasaron los años, no sé. No tuve la posibilidad en mis mejores años, veremos. No veo la chance ahora“.

Además, agregó: “Boca y River son gigantes, son un mundo aparte. Primero River fue grande como institución y después creció mucho Boca. Hoy Boca hace sentir su presión a Edinson Cavani, incluso a alguien como él”.

¿Cavani reaparece contra Newell´s?

El próximo domingo, a partir de las 19 horas, Boca recibirá a Newell´s por la undécima jornada de la Zona A del Torneo Clausura con la misión de sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla y encaminar la clasificación a octavos de final. Edinson Cavani se perdió los últimos dos partidos por lesión y en los últimos días volvió a trabajar en campo, por lo que se espera que sea de la partida ante los rosarinos.

