Se cansó de esperar el llamado de Scaloni: tras irse de Boca siendo cuestionado podría ser convocado por Brasil de cara al Mundial 2026

A principios de 2023, con la decisión de no renovar su contrato, Agustín Rossi se fue de Boca para jugar los primeros seis meses del año en Al Nassr de Arabia Saudita, y luego de eso sumarse al Flamengo, institución con la que tenía un preacuerdo para sumarse desde julio como futbolista libre.

Tras dos temporadas en el Mengao, en donde se convirtió en una pieza clave y ayudó a su equipo a llegar a la semifinal de la Copa Conmebol Libertadores 2025, el arquero de 30 años luchó por un lugar en la convocatoria de la Selección Argentina, pero al no recibir el llamado de Scaloni, podría sumarse al seleccionado brasileño.

Es que, según lo informado por el medio local GeGlobo, Rossi está en proceso de obtener la ciudadanía brasileña, por lo que puede empezar a ser elegible para la verdeamerela y convertirse en una variante para Carlo Ancelotti, quien cuenta con Alisson Becker, Ederson y Weverton.

Siguiendo con la información, la fuente citada agregó que el arquero cuenta con el apoyo de la dirigencia de Flamengo, ya que le quieren renovar su contrato que termina en diciembre de 2027, y es por eso que la nacionalización podría acelerarse para que la tenga lo antes posible.

Así las cosas, con la nacionalidad brasileña autorizada, Rossi puede ser convocado para la Selección de Brasil y formar parte del plantel que dispute el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Por el momento, no existió interés desde la verdeamarela por contar con él, pero esto podría cambiar en las próximas convocatorias.

Agustín Rossi se acerca a un récord de Franco Armani

Siguiendo con el buen momento que atraviesa, el arquero de 30 años atajó un penal en la última presentación de Flamengo, en la victoria 2 a 1 ante Corinthians por el Brasileirao. Allí, le atajó un penal sentado a Yuri Alberto, ya que este se la picó suave y él se tiró para el mismo lado.

Publicidad

Publicidad

Con este penal atajado, Rossi alcanzó 29 penales atajados a lo largo de su carrera, de un total de 88 disparos recibidos, convirtiéndose en el segundo arquero argentino con más penales detenidos, igualando a Chiquito Romero y acercándose al líder Franco Armani, quien acumula 34. El récord histórico de todos los tiempos sigue en manos del Ubaldo Fillol, con 44 atajadas.

ver también El show de Agustín Rossi en Flamengo: tapó un penal sentado, cargó a su rival y se acerca al récord de Armani