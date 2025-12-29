Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Jugó en River, fue campeón con Racing y ahora levanta paredes en su club de barrio: “Soy jugador, presidente y albañil”

Dejó la élite hace más de un año, pero regresó a las canchas para defender los colores de su barrio en Concordia y marcó un golazo de tiro libre para darle la victoria.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Gustavo Bou, cumpliendo su sueño de jugar para Nebel de Concordia.
© @pgustavobouGustavo Bou, cumpliendo su sueño de jugar para Nebel de Concordia.

Hubo un tiempo en que sus goles valían campeonatos y su nombre era coreado en el Cilindro de Avellaneda. Hoy, la realidad de Gustavo Bou tiene más olor a potrero y sentido de pertenencia. A un año de retirarse profesionalmente, el delantero decidió descolgar los botines por una causa noble: defender a Defensores de Barrio Nebel, el club de sus amores en Concordia, Entre Ríos, donde no solo es jugador y presidente, sino también hasta el obrero de la construcción.

La noticia de su regreso a la provincia, a mediados del año pasado, revolucionó el club. Ahora, La Pantera se anotó para disputar la Copa Entre Ríos y su impacto fue inmediato. En la segunda fecha de la Zona 8, ante Lanús de Concepción del Uruguay, Bou frotó la lámpara: ejecutó un tiro libre magistral que se clavó en la red para decretar el 1-0 final. Sin embargo, lo más impactante no fue su calidad intacta, sino su confesión post partido.

Tweet placeholder

En diálogo con el medio local Cdelusports, el ex Racing y River soltó una frase que dimensiona su amor por el club de barrio. “Este debut para mí fue más emocionante que haber jugado incluso la Copa Libertadores”, sentenció, evidenciando una felicidad incalculable.

El delantero dejó en claro que jugar en Nebel no es un pasatiempo, sino un compromiso. “Hoy soy jugador, utilero, presidente, albañil y todo aquello que haga falta en el club”, explicó. Y es así, literalmente. En los últimos días, en las redes sociales circularon imágenes del goleador ayudando para avanzar con una obra en el predio de la institución. Como si fuera poco, también hizo las veces de entrenador para liderar al equipo en su debut por el Torneo Regional Amateur.

Bou colaborando en las obras de Nebel (Cdelusports).

Bou colaborando en las obras de Nebel (Cdelusports).

Publicidad

Hace muchos años, mi gran anhelo era jugar algún día en la Primera División de este hermoso club y es algo que veo reflejado en muchos chicos que están dando sus primeros pasos”, escribió en su momento el propio Bou cuando anunció su desembarco en el equipo de sus amores. Dieciocho meses después puede decir que hizo más que simplemente disputar un partido.

Luego de coquetear con Boca, Miguel Borja llegó a México para sumarse a Cruz Azul: cuánto dinero recibirá River

ver también

Luego de coquetear con Boca, Miguel Borja llegó a México para sumarse a Cruz Azul: cuánto dinero recibirá River

La IFFHS le da la espalda a Argentina en el cierre de 2025

ver también

La IFFHS le da la espalda a Argentina en el cierre de 2025

De la gloria en el Cilindro a su tierra natal

Atrás quedaron los 368 partidos oficiales, los 128 goles en la élite y la medalla de campeón con Racing en 2014. El presente de Bou es terrenal y solidario. Lejos de descansar en los laureles de una carrera exitosa, hay un presidente que se pone los guantes de arquero para atajar los problemas institucionales y los guantes de albañil para edificar.

Datos clave

  • Gustavo Bou volvió a jugar en Defensores de Barrio Nebel tras su retiro profesional.
  • El delantero ejerce simultáneamente como jugador, presidente y albañil en el club de Concordia.
  • Marcó el 1-0 ante Lanús de Concepción por la Copa Entre Ríos.
Publicidad
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Claudio Úbeda sigue en la dulce espera porque Riquelme no toma con seriedad las decisiones futbolísticas en Boca"

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Milton Giménez: transferible, pero no a cualquier precio
Boca Juniors

Milton Giménez: transferible, pero no a cualquier precio

Boca quiere a Gabriel Rojas: la postura de Racing
Fútbol Argentino

Boca quiere a Gabriel Rojas: la postura de Racing

Un hincha de Boca le pidió a Maravilla Martínez que sea refuerzo y respondió con el valor de su pase
Fútbol Argentino

Un hincha de Boca le pidió a Maravilla Martínez que sea refuerzo y respondió con el valor de su pase

El duro recibimiento de la prensa española a Federico Gattoni tras su vuelta a Sevilla desde River: “Fracasada cesión”
River Plate

El duro recibimiento de la prensa española a Federico Gattoni tras su vuelta a Sevilla desde River: “Fracasada cesión”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo