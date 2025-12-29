Jugó en River, fue campeón con Racing y ahora levanta paredes en su club de barrio: “Soy jugador, presidente y albañil”

Hubo un tiempo en que sus goles valían campeonatos y su nombre era coreado en el Cilindro de Avellaneda. Hoy, la realidad de Gustavo Bou tiene más olor a potrero y sentido de pertenencia. A un año de retirarse profesionalmente, el delantero decidió descolgar los botines por una causa noble: defender a Defensores de Barrio Nebel, el club de sus amores en Concordia, Entre Ríos, donde no solo es jugador y presidente, sino también hasta el obrero de la construcción.

La noticia de su regreso a la provincia, a mediados del año pasado, revolucionó el club. Ahora, La Pantera se anotó para disputar la Copa Entre Ríos y su impacto fue inmediato. En la segunda fecha de la Zona 8, ante Lanús de Concepción del Uruguay, Bou frotó la lámpara: ejecutó un tiro libre magistral que se clavó en la red para decretar el 1-0 final. Sin embargo, lo más impactante no fue su calidad intacta, sino su confesión post partido.

Tweet placeholder

En diálogo con el medio local Cdelusports, el ex Racing y River soltó una frase que dimensiona su amor por el club de barrio. “Este debut para mí fue más emocionante que haber jugado incluso la Copa Libertadores”, sentenció, evidenciando una felicidad incalculable.

El delantero dejó en claro que jugar en Nebel no es un pasatiempo, sino un compromiso. “Hoy soy jugador, utilero, presidente, albañil y todo aquello que haga falta en el club”, explicó. Y es así, literalmente. En los últimos días, en las redes sociales circularon imágenes del goleador ayudando para avanzar con una obra en el predio de la institución. Como si fuera poco, también hizo las veces de entrenador para liderar al equipo en su debut por el Torneo Regional Amateur.

Bou colaborando en las obras de Nebel (Cdelusports).

Publicidad

Publicidad

“Hace muchos años, mi gran anhelo era jugar algún día en la Primera División de este hermoso club y es algo que veo reflejado en muchos chicos que están dando sus primeros pasos”, escribió en su momento el propio Bou cuando anunció su desembarco en el equipo de sus amores. Dieciocho meses después puede decir que hizo más que simplemente disputar un partido.

ver también Luego de coquetear con Boca, Miguel Borja llegó a México para sumarse a Cruz Azul: cuánto dinero recibirá River

ver también La IFFHS le da la espalda a Argentina en el cierre de 2025

De la gloria en el Cilindro a su tierra natal

Atrás quedaron los 368 partidos oficiales, los 128 goles en la élite y la medalla de campeón con Racing en 2014. El presente de Bou es terrenal y solidario. Lejos de descansar en los laureles de una carrera exitosa, hay un presidente que se pone los guantes de arquero para atajar los problemas institucionales y los guantes de albañil para edificar.

Datos clave

Gustavo Bou volvió a jugar en Defensores de Barrio Nebel tras su retiro profesional.

volvió a jugar en tras su retiro profesional. El delantero ejerce simultáneamente como jugador, presidente y albañil en el club de Concordia .

en el club de . Marcó el 1-0 ante Lanús de Concepción por la Copa Entre Ríos.

Publicidad