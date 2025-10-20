A una década del gas pimienta, un ex Boca rompió el silencio con detalles inéditos y apuntó contra D’onofrio: “No fue prolijo”

Aunque pasó una década, la recordada noche del “gas pimienta” en La Bombonera sigue arrojando capítulos. Aquel Superclásico entre Boca y River, por la Copa Libertadores 2015 sumó un nuevo testimonio. Se trata de Guillermo Burdisso, defensor titular del Xeneize en aquel partido, quien rompió el silencio y dio detalles inéditos de lo que se vivió dentro del plantel local.

Recientemente retirado del fútbol, el exjugador dialogó con el canal de Youtube Dupla Técnica y no se guardó nada. En principio, comenzó describiendo el caos y la confusión que reinó en el equipo tras la agresión al plantel de River. “Tuvimos mucha incertidumbre en todos los sentidos. No sabíamos qué había pasado, quién lo había hecho ni a cuántos jugadores afectó“, relató.

Bajo ese contexto, contó que, en medio del desconcierto, las órdenes eran contradictorias: “A nosotros nos dijeron: ‘El partido se va a reanudar’. Entonces empezamos a calentar en un momento. Después, de un momento para otro, bajó alguien y dijo: ‘El partido no se puede jugar, se juega mañana o pasado’. Nos fuimos al hotel a concentrar y eso fue lo último que nos dijeron“.

Uno de los puntos más reveladores de la charla fue el dilema que enfrentaron los jugadores de Boca, con un antecedente que los atormentaba. “Estaba muy cercano el hecho de cuando Tigre fue a jugar a San Pablo una final de Sudamericana (NdR: en 2012), no salió a jugar y le dieron el título a Sao Paulo“, recordó Burdisso. “Nosotros no queríamos dejar en evidencia que no queríamos jugar, siempre quisimos hacerlo, pero no fue nuestra decisión y ni siquiera se nos consultó“, sentenció, dejando en claro el temor que existía a ser sancionados si abandonaban la cancha.

Guillermo Burdisso durante su paso por Boca (@guilleburdisso).

Finalmente, Burdisso apuntó contra Rodolfo D’Onofrio, entonces presidente de River, por su decisión de aparecer en el campo de juego. “Me pareció que no fue prolijo en bajar porque no era nadie que pueda ayudar a solucionar las cosas, sino que a poner más bronca o más desorden“, opinó. Y agregó: “Ese desorden fue lo que pasó, porque se termina enojando nuestro técnico (Rodolfo Arruabarrena) porque D’onofrio habla con el dirigente de Conmebol. Son cosas que se tienen que hacer en otro ámbito y no en un estadio con 50 mil personas“.

La carrera de Burdisso, más allá de esa noche

Estas declaraciones llegan en los primeros meses de retiro para Guillermo Burdisso, quien a sus 36 años decidió colgar los botines a principios de 2025 tras un último paso por Huracán. Hermano de Nicolás, emblema de la era Bianchi, Guillermo tuvo dos ciclos en Boca (2012-13 y 2014-15), donde disputó un total de 53 partidos, marcó 4 goles y consiguió dos títulos (Primera División 2015 y Copa Argentina 2015). Tras su salida definitiva del Xeneize, tuvo una extensa carrera que incluyó pasos por Galatasaray, León de México, Universidad Católica, Independiente, Arsenal y Lanús.

