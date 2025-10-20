La sorpresiva sanción arbitral a Paredes que nadie vio y se conoció tras la derrota de Boca ante Belgrano

Este lunes, cuando Boca intentaba pasar página de la dura derrota ante Belgrano, comenzando una nueva semana de trabajo, un inesperado golpe bajo proveniente desde las oficinas de la AFA le devolvió el dolor de cabeza al Xeneize. Y esta vez la razón se encuentra en la terna arbitral presente en La Bombonera, precisamente en Pablo Dóvalo, referí principal, quien afectó directamente a Leandro Paredes en una de sus decisiones en cancha.

Según pudo saber Bolavip, el juez asentó en su informe oficial que el volante central de Boca fue amonestado durante el partido por protestar. Lo llamativo es que Dóvalo nunca le exhibió la tarjeta amarilla en el campo de juego, por lo que se desconoce el momento preciso de la sanción y la razón por la que Paredes se quejó ante el colegiado.

A pesar que la situación no haya dejado una consecuencia mayor ante el Pirata, lo cierto es que, esta amonestación “fantasma” podría perjudicar a Paredes y todo Boca pensando a futuro. Y es que su figura podría perderse el Superclásico.

Esto se debe a que el campeón del mundo alcanzó su tercera amonestación en el Torneo Clausura (vs. Huracán y Central Córdoba fueron las anteriores). Ahora, en caso de volver a ser sancionado ante Barracas Central, quedaría al límite de tener que cumplir una fecha de suspensión y debería cuidarse seriamente en el encuentro siguiente, frente a Estudiantes en La Plata, ya que de ver la amarilla, Paredes alcanzaría los cinco apercibimientos y debería cumplir su fecha de suspensión ante River.

El antecedente de Paredes en Boca vinculado a protestas contra el árbitro

Ante el episodio que el volante protagonizó con Dóvalo y le valió una amonestación, trae al presente una secuencia similar que vivió con Jorge Baliño en la derrota de Boca ante Defensa y Justicia. Aunque existen dos diferencias: allí las cámaras sí lograron captar el momento de tensión, pero el jugador no fue amonestado.

La situación ocurrió en la segunda mitad. Fastidioso por lo que consideraba demoras reiteradas del Halcón, Paredes comenzó a protestar con gestos y palabras subidas de tono la toma de decisiones de Baliño. “Dale, la puta madre, estás pelotudeando (SIC)”, se lo escuchó gritar en dirección al juez, según registraron las cámaras alternativas de ESPN.

En ese sentido, según pudo reconstruir Bolavip a partir de la explicación arbitral y el testimonio de jugadores que corroboraron la situación, el árbitro estaba de espaldas y en ningún momento escuchó ningún insulto, llevándose alta responsabilidad el ruido del estadio y la vorágine del encuentro. Esa circunstancia, sumada a que las frases de Paredes fueron interpretadas como parte del fastidio por el resultado, hicieron que el árbitro optara por no frenar el juego ni detenerse en el exabrupto.

