Cada vez falta menos para un nuevo fin de semana de pura acción en el fútbol argentino, donde Boca y Argentinos Juniors se verán las caras por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Ahora más que nunca, si nombramos a esos clubes, el máximo protagonista es Sergio Romero. Sin embargo, lejos de ser noticia por lo futbolístico, las luces lo apuntan por algo ajeno a las canchas.

Cuando todo parecía que a fin de año se iba a ir del Xeneize en condición de libre ya que estaba borrado, el Bicho se interesó en contratarlo para la recta final de la temporada, a raíz de la dura lesión que sufrió Diego Rodríguez. Tras una rápida desvinculación con el conjunto de la ribera, el arquero arribó a La Paternal con el objetivo de conquistar la Copa Argentina 2025, pero salió mal…

Lo cierto es que Argentinos Juniors decidió prescindir de Romero. Además de marginarlo del plantel profesional para los últimos encuentros, Chiquito no seguirá en el Bicho durante 2026, por lo que se puede adelantar que su paso por el club es un ciclo cumplido. Esta novedad sorprendió a todos en el ambiente por lo breve y fugaz que fue su estadía en la institución rojiblanca.

Sergio Romero, arquero de Argentinos Juniors.

De esta manera, con apenas 4 partidos disputados, el experimentado guardameta se va de Argentinos. Tal es el fin de ciclo confirmado que, a pesar de las múltiples lesiones que padecen los arqueros en esta recta final del campeonato doméstico, Chiquito no vuelve a ser considerado por Nicolás Diez ni siquiera como suplente en caso de una eventual y extrema emergencia.

Luego de su floja actuación en la final de la Copa Argentina 2025, donde tuvo una pésima respuesta en el gol de Álex Arce para poner en ventaja a Independiente Rivadavia, además de no lucirse durante la tanda de penales que es su mejor faceta en la actualidad, se dio por finalizada su estadía en la institución. Así, el cuerpo técnico dejó de utilizarlo desde ese día.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En definitiva, el histórico arquero de la Selección Argentina y con pasados en clubes importantes como Manchester United y Boca, no continuará siendo parte del plantel profesional de Argentinos Juniors. En los cuatro partidos que estuvo dentro del campo de juego le convirtieron 6 goles y no consiguió ninguna valla invicta. De esa forma, Chiquito le dice adiós a La Paternal.

DATOS CLAVE

Argentinos Juniors decidió prescindir del protagonista Sergio Romero para 2026 tras su fugaz paso y marginarlo del plantel profesional.

decidió del protagonista para tras su fugaz paso y del plantel profesional. Romero llegó a Argentinos libre desde Boca para reemplazar al lesionado Diego Rodríguez , pero solo disputó 4 partidos y recibió 6 goles .

llegó a libre desde para reemplazar al lesionado , pero solo disputó y recibió . La salida de Romero se debe a su floja actuación en la final de la Copa Argentina 2025 (ante Independiente Rivadavia) y su bajo rendimiento .

se debe a su en la final de la (ante Independiente Rivadavia) y su . El DT Nicolás Diez ya no considera a Sergio Romero ni como suplente, a pesar de las lesiones de otros arqueros del equipo.

Publicidad

Publicidad