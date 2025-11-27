Tras ser borrado de Argentinos, Chiquito Romero se puso la camiseta de un club del ascenso

Tras jugar apenas un puñado de partidos en Argentinos Juniors, el futuro de Sergio Romero es incierto. El arquero finaliza su contrato en el Bicho el 31 de diciembre, pero ya no tiene lugar en la consideración de Nicolás Diez. Mientras tanto, apareció públicamente con la camiseta de otro club.

El ex Manchester United visitó las instalaciones de Los Andes, que le obsequió su casaca titular con la 22 en la espalda. Sin dudarlo, el golero se la calzó para la foto con Sebastián López, capitán del Milrayitas, que fue el encargado de entregarle el presente.

Romero viene de abrir su propia academia de arqueros, trabajando en conjunto con Alejandro Santillán, que a su vez es el entrenador de arqueros del equipo de zona sur. Juntos, recibieron a las jóvenes promesas de la escuela de fútbol estadounidense Herndon Youth Soccer.

Qué pasó con Chiquito Romero en Argentinos

Sergio Romero llegó al Bicho para reemplazar al lesionado Ruso Rodríguez con el objetivo de mostrarse vigente, con la Copa Argentina como objetivo a corto plazo. Tras caer en la final ante Independiente Rivadavia, Nicolás Diez decidió sacarle la titularidad para dársela al juvenil Gonzalo Siri. Ya en el último encuentro ante Vélez, el ex Venezia ni siquiera fue al banco de suplentes.

A la hora de explicar la situación, el DT soltó: “Son decisiones difíciles, sabemos de la experiencia que tiene Chiquito. Ha venido acá para atajar, pero uno tiene que tomar decisiones y sentía que tenía que atajar Gonzalo (Siri). Uno a veces se lleva por sensaciones, pero sí siempre hago lo que siento y lo jugadores lo saben”.

Los números de Chiquito Romero en Argentinos

Desde su llegada al elenco de La Paternal, ‘Chiquito’ disputó un total de cuatro partidos entre Copa Argentina y Torneo Clausura. En los mismos, nunca mantuvo su arco en cero y recibió un total de seis goles. Además, no atajó ningún penal en la definición de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.

