Claudio Úbeda se refirió a la salud de Russo, a su futuro y analizó la derrota de Boca ante Defensa: “El resultado no fue la realidad”

En una tarde-noche con llovizna, Boca perdió 2-1 ante Defensa y Justicia y entró en una nueva crisis. Con doblete de Abiel Osorio y el gol de Leandro Paredes que solo sirvió para empatar durante algunos pocos minutos, el Xeneize cayó en Florencio Varela y quedó afuera de los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores de América porque no gana desde hace 3 compromisos.

En ese sentido y debido a la ausencia de Miguel Ángel Russo por motivos de salud, Claudio Úbeda se hizo cargo del plantel en el Estadio Norberto Tito Tomaghello y, por ende, también asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada encuentro disputado por el Torneo Clausura 2025, y rompió el silencio.

En cuanto a la salud del entrenador del Xeneize, el ex Racing brindó detalles exclusivos que demuestran su mejoría en las últimas horas. “Hablé hoy y ayer con él. Lo estamos respaldando en todo lo que nos diga, le mando un saludo. Yo estoy acá porque él no ha podido estar porque se esta cuidando para ponerse mejor y que pueda volver. Las decisiones importantes las toma Miguel“, explicó sobre su íntimo amigo y compañero de cuerpo técnico.

Luego, hizo referencia a lo ocurrido sobre el campo de juego de Florencio Varela. Fue ahí cuando deslizó una frase que generó revuelo inmediatamente, porque manifestó: “El resultado no fue la realidad de lo que pasó en la cancha, pero en definitiva es este”. Pocos segundos más tarde, el hoy director técnico interino azul y oro por la ausencia de Russo, amplió: “Tenemos que asumirlo”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, siguió su discurso. “A lo mejor no generamos tantas situaciones de gol como el partido pasado, pero tuvimos protagonismo y no pudimos concretar. Ellos tuvieron una situación pero después no sufrimos durante todo el partido, pero lamentablemente en la última jugada ese tiro libre nos dejó sin nada“, completó Úbeda.

En cuanto al regreso a las canchas de Ander Herrera después de más de tres meses, el colaborador sostuvo: “Estaba planificado que empiece a ganar minutos en cancha, ya viene hace varias semanas entrenando a la par del grupo. Viene haciendo progresión bastante buena, con sus características de control y buen pase. Consideramos que era bueno que hoy ganara minutos”.

Luego, sobre la vuelta de Kevin Zenón después de seis partidos sin tener tiempo de juego, se encargó de revelar los motivos. “Es una cuestión de elección táctica que decidimos que tenía que entrar hoy por sus características para poder jugar a pie cambiado y encontrar pases por ese sector con las diagonales. En algunas oportunidades pudo y en otras no”, justificó en la rueda de prensa.

Para completar, se refirió a la particular situación de Exequiel Zeballos, que no concentró. “Es una cuestión de una elección de plantel. Entran 23 en la lista y en la parte fina de las decisiones tiene que quedar uno u otro afuera. Es muy fino y a veces hay alguna rotación, no hay otro motivo por el que tenga que quedar afuera. Es un gran jugador y cada uno tiene que exigir desde su lugar”, culminó.