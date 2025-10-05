Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Con dos regresos importantes, la posible formación de Boca para enfrentar a Newell’s por el Torneo Clausura

Claudio Úbeda piensa en dos variantes ofensivas para recibir a la Lepra.

Por Marco D'arcangelo

Claudio Úbeda, ayudante de campo de Miguel Ángel Russo en Boca.
© Fernando de la OrdenClaudio Úbeda, ayudante de campo de Miguel Ángel Russo en Boca.

En el marco de la fecha 11 del Grupo A del Torneo Clausura 2025, en La Bombonera, Boca recibe a Newell’s con el objetivo de lograr una victoria que le permita cortar con una racha de tres partidos sin ganar, y que además lo meta dentro de los primeros 8 de la zona, pensando en la clasificación a octavos de final. 

De cara a este importante compromiso, el entrenador interino del Xeneize, Claudio Úbeda, piensa en variantes dentro del XI titular, ya que no está conforme con el rendimiento de algunos futbolistas, y también a que recuperó a piezas claves como Edinson Cavani y Ander Herrera.

En este contexto, los dos experimentados jugadores podrían meterse desde el arranque. En el caso del uruguayo, quien es el capitán del equipo, reemplazaría a Milton Giménez para compartir la dupla de ataque con Miguel Merentiel, tal como ocurrió a lo largo de la temporada. 

Por otro lado, Herrera, quien volvió a sumar minutos contra Defensa y Justicia tras tres meses de inactividad, tiene chances de jugar como tercer mediocampista en lugar de Alan Velasco. La duda para Úbeda está entre el español, el ex Independiente o la inclusión de Williams Alarcón. 

Luego, los otros nueve futbolistas serán los mismos que se hicieron presentes en la derrota ante el Halcón de Varela por 2 a 1. Agustín Marchesín, por su parte, tendrá un partido especial, debido a que fue criticado por los hinchas y una nueva mala actuación podría sacarlo del XI. 

La posible formación de Boca

El equipo de Claudio Úbeda saldría a la cancha con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Ander Herrera o Alan Velasco o Williams Alarcón; Braian Aguirre, Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Publicidad

Frank Fabra quedó fuera de los convocados

El lateral izquierdo colombiano, quien se marchará del club a fin de año con el pase en su poder, no fue convocado por Úbeda para este partido y todo indica que ya no será tenido en cuenta. Para jugar en su posición, además de Lautaro Blanco, podrá hacerlo Malcom Braida, ya que lo probaron en la semana. 

Boca lo pagó 10 millones, perdió su puesto y una gloria apuntó contra él: “No me gustó”

ver también

Boca lo pagó 10 millones, perdió su puesto y una gloria apuntó contra él: “No me gustó”

La Inteligencia Artificial anticipó el resultado de Boca ante Newell’s por el Torneo Clausura 2025

ver también

La Inteligencia Artificial anticipó el resultado de Boca ante Newell’s por el Torneo Clausura 2025

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Maxi Salas ganó el duelo de pistoleros: revivió a River y le dejó a Racing una gran alerta para la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Dibu Martínez se distrajo con un rival, le cabecearon en el área chica y se le escapó entre las piernas
Noticias de la Premier League

Dibu Martínez se distrajo con un rival, le cabecearon en el área chica y se le escapó entre las piernas

El motivo por el que la victoria sobre Italia en el Mundial Sub 20 fue histórica para Argentina
Selección Argentina

El motivo por el que la victoria sobre Italia en el Mundial Sub 20 fue histórica para Argentina

Un referente histórico de Boca liquidó a Frank Fabra: “Irresponsable”
Boca Juniors

Un referente histórico de Boca liquidó a Frank Fabra: “Irresponsable”

¡No se olvida de Boca! El gesto de Equi Fernández tras su partido con Union Berlin
Boca Juniors

¡No se olvida de Boca! El gesto de Equi Fernández tras su partido con Union Berlin

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo