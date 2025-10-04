La Inteligencia Artificial anticipó el resultado de Boca ante Newell’s por el Torneo Clausura 2025

Este domingo a la tarde-noche, Boca recibe a Newell’s por la fecha 11 del Torneo Clausura en un partido híper electrizante y fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a la recta final. Este encuentro que se disputa en La Bombonera comienza a las 19 horas y la Inteligencia Artificial ya anticipó el resultado, con autores de los goles incluidos en el adelanto.

El presente es complicado para ambos conjuntos y vienen de 3 partidos sin ganar. El Xeneize acumula dos empates y una reciente derrota ante Defensa y Justicia, en medio de la ausencia de Miguel Ángel Russo por cuestiones de salud. Por otro lado, la Lepra arrastra dos derrotes y llega de empatar contra Estudiantes de La Plata. Los dos equipos necesitan un triunfo para cambiar sus realidades.

Lo cierto es que la Inteligencia Artificial realizó un análisis exhaustivo que cuenta con lujo de detalles para adelantar cómo será el desarrollo del encuentro y hasta cómo terminará. No solo advirtió la propuesta de cada elenco, sino que además informó el resultado final y qué jugadores son los autores de los goles en una tarde-noche de domingo que albergará una colmada Bombonera.

Miguel Merentiel y Milton Giménez, en el último partido entre Boca y Newell’s. (Getty Images)

El pronóstico de la IA para Boca – Newell’s

Para empezar, la novedosa herramienta tecnológica se refirió al primer tramo del compromiso. “Inicio controlado por Boca: con Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia en el medio Boca intentará monopolizar posesión y mover el balón hacia las bandas”, avisó la IA. Pocos segundos más tarde, añadió: “Newell’s apuesta a aprovechar segundas jugadas y transiciones rápidas“.

En definitiva y sin más preámbulos, la Inteligencia Artificial dio su veredicto. “Resultado final: Boca 2 – 1 Newell’s”, pronosticó. Pero no solamente quedó en eso la información que brindó la tecnología, sino que redobló su apuesta y fue por más. “Miguel Merentiel y Milton Giménez”, anunció como goleadores del Xeneize. “Carlos González“, sumó como autor del tanto en la Lepra.

Milton Giménez y Miguel Merentiel, delanteros de Boca Juniors. (Getty Images)

Los próximos partidos de Boca

5 de octubre: Boca – Newell’s | Torneo Clausura 2025

11 de octubre: Barracas Central – Boca | Torneo Clausura 2025

19 de octubre: Boca – Belgrano | Torneo Clausura 2025

2 de noviembre: Estudiantes – Boca | Torneo Clausura 2025

9 de noviembre: Boca – River | Torneo Clausura 2025

