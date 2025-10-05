Es tendencia:
Boca lo pagó 10 millones, perdió su puesto y una gloria apuntó contra él: “No me gustó”

Beto Márcico opinó sin filtro respecto al nivel del mediocampista ofensivo, quien no logra asentarse como titular.

Por Marco D'arcangelo

Alan Velasco lamenta su penal errado ante Alianza Lima.
© GettyAlan Velasco lamenta su penal errado ante Alianza Lima.

A principios de año, con el objetivo de armar un plantel competitivo para disputar la fase previa de la Copa Libertadores, Boca hizo una de las inversiones más importantes de su historia al abonar 10 millones de dólares para fichar a Alan Velasco desde el Dallas FC de Estados Unidos.

Durante su primer año en el club, el volante ofensivo no logró asentarse dentro del XI titular, por lo que en varias oportunidades alternó entre jugar desde el arranque e ingresar como suplente. Ante Defensa y Justicia, tuvo la posibilidad de empezar desde el minuto 0, pero no convenció a Úbeda y compañía. 

En este contexto, Alberto Márcico, una gloria del Xeneize, habló sobre el ex Independiente en una entrevista con Radio Continental y allí fue tajante al afirmar que no aprovechó su oportunidad en el duelo ante el Halcón de Varela. Además, comentó lo mismo sobre Milton Giménez.

“No me gustó, no aprovechó su chance. Ninguno de los dos (en referencia a Velasco y Giménez). No lo vi bien”, dijo el ex futbolista de Boca al apuntar contra el ex Dallas FC, que reemplazó al lesionado Carlos Palacios y que seguirá como titular ante la ausencia del volante chileno.

Siguiendo por la misma línea, explicó por qué Velasco generó el enojo de Paredes ante Defensa y Justicia, ya que considera que no fue incisivo con la pelota. “Paredes se quejó mucho de cuando le daba la pelota, volvía para atrás. Se quedó varias veces y tenía razón“, esbozó. 

Los números de Alan Velasco en Boca

Desde su llegada al Xeneize a principios de año, el mediocampista ofensivo de 23 años lleva disputados un total de 29 partidos, en los que convirtió un gol y aportó una asistencia. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y no fue expulsado en 1425 minutos en cancha.

Marco D'arcangelo
Marco D'arcangelo

