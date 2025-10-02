Es tendencia:
Con dudas en dos puestos, la posible formación de Boca para recibir a Newell’s por el Torneo Clausura 2025

A la espera de Russo, el plantel Xeneize entrena bajo las órdenes de Úbeda y quiere volver a la victoria.

Por Agustín Vetere

Boca se prepara para recibir a Newell's.
La etapa regular del Torneo Clausura 2025 está cerca del final. Boca Juniors tiene solo 6 partidos por delante para asegurar su clasificación a la fase de eliminación directa en el único certamen que tiene en el calendario de este segundo semestre del año.

Con un empate y una derrota en sus últimas dos presentaciones, el club de la Ribera perdió terreno en la Zona A. Por eso, deberá poner todas sus fichas este domingo ante Newell’s Old Boys en La Bombonera en el marco de la undécima fecha del torneo.

El plantel, que se tomó dos días de descanso tras la derrota ante Defensa y Justicia, entrena desde el martes pensando en la Lepra. Aunque Miguel Ángel Russo continúa con su recuperación, Claudio Úbeda está al frente del equipo y ya prepara la formación ante los rosarinos.

La posible formación de Boca vs. Newell’s

Según pudo saber BOLAVIP, Úbeda paró en el entrenamiento de este jueves el mismo equipo que salió a la cancha ante el Halcón de Varela. Sin embargo, hay dos jugadores entre algodones que intentan llegar a tiempo y, de conseguirlo, se meterán entre los titulares.

Si Carlos Palacios y Edinson Cavani se recuperan a tiempo podrían quitarles el lugar a Alan Velasco y Milton Giménez, respectivamente. De esta manera, la formación de Boca ante Newell’s sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco o Carlos Palacios; Milton Giménez o Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Así está la tabla del Torneo Clausura 2025





agustín vetere
Agustín Vetere

