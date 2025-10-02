Es tendencia:
Boca Juniors

La inesperada costumbre que adoptó el plantel de Boca desde la llegada de Leandro Paredes

En su nuevo rol de referente del vestuario Xeneize, el mediocampista se encargó de realizar una tradición semanal.

Por Nahuel De Hoz

Leandro Paredes, futbolista de Boca.
Desde su regreso al fútbol argentino, Leandro Paredes se convirtió en el principal referente dentro del vestuario de Boca. Además de estar considerado como el segundo capitán solo por detrás de Edinson Cavani, se encargó de llevar a cabo una nueva tradición que involucra a todos los jugadores del plantel profesional que se realiza prácticamente todas semanas, casi sin excepciones.

Tras un mercado de pases de mitad de año bastante extenso y al término de la participación del Xeneize en el Mundial de Clubes, el mediocampista campeón del mundo acordó su arribo a la institución que lo formó y con el cual debutó en Primera División. Pactó con Juan Román Riquelme su parte salarial y contractual, para luego solamente estampar la firma y ser presentado oficialmente.

Lo cierto es que, desde que regresó a Argentina, Paredes organiza un asado en su casa todos los miércoles. Salvo alguna excepción muy particular por algún motivo, suele realizarse en su nuevo hogar e incluye a todos los jugadores de Boca, por lo que no quedan afuera de la reunión prácticamente ningún futbolista de los que componen el plantel profesional del Xeneize.

Los jugadores de Boca Juniors en La Bombonera.

El objetivo detrás de esta novedosa tradición, está claro: reforzar la unión del plantel. El volante de la Selección Argentina busca, a través de los almuerzos o cenas en su domicilio, continuar con la intención de que el estado de ánimo en el vestuario azul y oro siga en un gran momento, para que se mantenga fortalecido y sea la clave para volver a la senda de las victorias en el campeonato.

Otro dato a destacar sobre estas reuniones que organiza Paredes en su función de referente y sub-capitán de Boca, es que siempre se suele llevar a cabo el día previo a las prácticas formales de fútbol en el campo de juego de La Bombonera. Con vistas a dicho ensayo que define el equipo titular del fin de semana, el plantel se reúne y come un asado para mejorar el ambiente.

Vale resaltar que este domingo Boca recibe a Newell’s en condición de local por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, con la clara intención de regresar a sumar de a tres unidades. Actualmente, el Xeneize acumula dos empates y viene de perder 2-1 ante Defensa y Justicia el pasado fin de semana, por lo que el clima será áspero en las tribunas del Estadio Alberto J. Armando.

El equipo titular de Boca Juniors ante Central Córdoba.

Los próximos partidos de Boca

  • 5 de octubre: Boca – Newell’s | Torneo Clausura 2025
  • 12 de octubre: Barracas Central – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 19 de octubre: Boca – Belgrano | Torneo Clausura 2025
  • 2 de noviembre: Estudiantes – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 9 de noviembre: Boca – River | Torneo Clausura 2025
Nahuel De Hoz
Nahuel De Hoz

