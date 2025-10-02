La Selección Argentina arrancó su participación en el Mundial Sub 20 de forma inmejorable. El equipo de Diego Placente ganó en sus dos presentaciones y aseguró su pasaje a octavos de final en Chile. Además de los goleadores, uno de los grandes responsables del buen momento del equipo es Dylan Gorosito, perteneciente a Boca Juniors.

El lateral derecho, con escaso rodaje en Primera División, es uno de los indiscutidos de la Albiceleste. De hecho, asistió a Alejo Sarco tanto ante Cuba como ante Australia, participando directamente en dos de sus tres anotaciones en esta Copa del Mundo.

La grandísima actualidad del marcador de punta no se ve reflejada en su club. Teniendo en cuenta la sobrepoblación en el puesto en el plantel del Primera (con Juan Barinaga, Luis Advíncula y Lucas Blondel), el chico la pelea en Reserva, donde ni siquiera es una fija.

La situación de Dylan Gorosito en Boca

Tras haber jugado casi toda la Copa Proyección Apertura como titular, Gorosito arrancó el Clausura como suplente. Tras no haber sumado minutos en las primeras tres fechas, el lateral empezó a jugar en Cuarta División. Su reaparición en Reserva fue el 10 de septiembre contra Central Córdoba, justo antes de partir rumbo a Chile con la Albiceleste.

El nacido en Moreno tiene apenas 45 minutos jugados en la máxima categoría. Fue el 21 de julio de 2024, cuando Diego Martínez decidió mandarlo a la cancha como titular en un empate 2 a 2 con Defensa y Justicia. En aquella jornada en Florencio Varela, el DT lo sacó en el entretiempo.

“Dylan tuvo un partido chivísimo. Tuvo mucha personalidad para hacerlo. Para intentar llevar adelante su juego. Es un chico con mucho futuro, pero le tocó un partido difícil“, aseguró el entrenador, que reconoció: “Quizá el tiempo no era el indicado y eso lo asumo como responsabilidad. Pero ante la necesidad, la confianza y lo que nos gusta Dylan entendimos que podía ser“.

