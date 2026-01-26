En silla de ruedas y con cuidados las 24 horas, así pasa sus días Michael Schumacher entre España y Suiza

El 29 de diciembre de 2013, la vida de Michael Schumacher cambió para siempre. El siete veces campeón mundial de la Fórmula 1 sufrió un grave accidente mientras esquiaba y desde entonces se supo muy poco sobre su estado de salud. Es tal el nivel de hermetismo que hay, que hasta se llegó a pensar que se encuentra postrado en una cama, pero en las últimas horas se conoció que esto no es así.

Con el hermetismo como bandera, la familia de Michael Schumacher nunca se refirió públicamente al accidente ni tampoco a cómo es la vida del alemán. Inclusive, Schumi recibe a muy poca gente. En las últimas horas, el prestigioso medio inglés Daily Mirror dio detalles del estado actual del ex piloto.

Schumacher no está postrado en una cama

La leyenda de la Fórmula 1 no se encuentra postrado en una cama, como se pensó durante prácticamente todos estos años. Michael Schumacher se mueve en silla de ruedas, lo cual le permite recorrer distintos ambientes del hogar donde vive. Por otro lado, para comunicarse lo haría con gestos y parpadeos, por lo que se da a entender que no puede hacerlo hablando. Un detalle no menor es que Daily Mirror negó categóricamente que Schumi haya ido a la boda de su hija en septiembre de 2024.

Cuidados 24 horas

Desde aquel trágico accidente, a Michael Schumacher lo cuida su familia, especialmente su esposa Corinna, con quien está hace más de tres décadas. También, lógicamente, al alemán lo atiende personal calificado. Médicos y enfermeras se trasladan a su domicilio para cuidarlo y la atención es permanente. Un detalle no menor es que los empleados firman contratos de confidencialidad.

Corinna y Michael Schumacher. (Foto: Getty).

¿Dónde pasa sus días Michael Schumacher?

Los Schumacher pasan sus días entre sus dos residencias principales. Una de ellas queda en Mallorca, España y está valuada en 30 millones de euros, mientras que la otra está en la ciudad suiza de Gland, a orillas del lago Ginebra, muy cerca de la frontera con Francia. La cotización de esta mansión es de 50 millones de euros.

