Con Navarro Montoya a la cabeza, el ex Real Madrid y Selección Argentina que es candidato a mánager de Boca

Si bien el ex arquero pica en punta para ocupar el rol, se reveló la nueva opción para liderar la nueva Secretaría Técnica del Xeneize.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.
La disolución del Consejo de Fútbol ya es un hecho. En las últimas horas, Boca comunicó que el ente que estaba a cargo del plantel había llegado a su final y, a raíz de eso, Mauricio Serna y Raúl Cascini ya no son empleados del club en ninguna área. Sin embargo, habrá una reestructuración y no quedará vacante dicho rol, aunque sí cambiará de nombre en estos días.

Luego de que a través de las redes sociales oficiales de la institución se haya informado la decisión de Juan Román Riquelme, se empezaron a barajar nombres para que se conviertan en los nuevos líderes del puesto que anteriormente ocupaban los ex jugadores del Xeneize. Y aunque ya existe un máximo candidato que pica en punta, ahora surgió otro apellido entre las variantes.

Lo cierto es que Fernando Redondo es una de las opciones para convertirse en el nuevo mánager de Boca. El ex mediocampista que brilló y es uno de los ídolos de Real Madrid, está dentro de las alternativas que maneja el presidente para ocupar el vacío que dejaron Serna y Cascini. El que sí trabajaría junto a él es Marcelo Delgado, que es el único sobreviviente del tridente.

El talentoso volante no está vinculado con el conjunto de la ribera debido a que nunca vistió la azul y oro durante su carrera futbolística, pero eso no sería ningún impedimento para estar a cargo de la Secretaría Técnica. Incluso, otra de las posibles elecciones de Riquelme es José Néstor Pékerman, que tampoco estuvo relacionado a Boca durante su extensa trayectoria en el fútbol.

Fernando Redondo, uno de los apuntados para ser el mánager de Boca.

Un dato no menor a destacar es que, hace muy poco tiempo, Redondo fue una de las opciones para convertirse en director técnico del Xeneize. También bajo la conducción del ídolo como dirigente, el surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors pudo haber sido el entrenador de este plantel actual, que ahora podría tener a cargo pero con un protagonismo diferente.

Es que a fines de 2023, cuando Jorge Almirón renunció a su cargo tras la derrota en la final de la Copa Libertadores de América ante Fluminense, Fernando era uno de los apuntados por el mandamás y el Consejo de Fútbol. Sin embargo, Román optó por contratar a Diego Martínez y la posibilidad de concretar el interés sobre Redondo quedó simplemente en un deseo y no en un hecho.

Navarro Montoya, el máximo favorito

Aunque Redondo y Pékerman son parte de las opciones, el candidato con más chances de convertirse en el nuevo mánager de Boca es Carlos Fernando Navarro Montoya. Pese a que el Mono todavía no recibió el eventual llamado de Riquelme para sumarse al importante cargo mencionado pero, en caso de que ocurra la probable oferta, el ex arquero del Xeneize aceptaría sin dudarlo.

