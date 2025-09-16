A 30 años de la pelea entre Daniel Passarella y Fernando Redondo: ¿no fue a la Selección Argentina por el pelo largo o porque renunció?

En septiembre de 1995, hace 30 años, ocurrió un hecho particular en la Selección Argentina debido a que el entrenador Daniel Passarella se reunió durante tres días con Fernando Redondo, una de las figuras del Real Madrid, y este anunció su renuncia al equipo, por lo que se generó un conflicto mediático.

Esta noticia, que se dio previo a un partido amistoso que la Albiceleste perdió ante España, generó mucho revuelo en el país, debido a que se conocieron las dos caras de la moneda. Por un lado, el futbolista afirmó que renunció por rechazar cortarse el pelo, mientras que el DT dijo que fue por decisión futbolística.

Tal fue así que los dos involucrados decidieron hablar en conferencia de prensa para dar sus versiones de los hechos. Además, Diego Armando Maradona también habló con los medios y dejó su opinión al respecto, afirmando que le parecía “una terrible boludez”.

La postura de Redondo

El mediocampista del Real Madrid dio una conferencia de prensa con los medios, en la que fue consultado sobre la decisión que tomó. Allí, reveló que tuvo una charla con Passarella en la que no lograron ponerse de acuerdo, aunque las puertas de la Selección Argentina quedaron abiertas.

“De su pensamiento de cómo quiere que juegue la selección y es cierto que no nos pusimos de acuerdo con el tema del pelo. Para mí es parte de mi personalidad, de mi manera de ser. Yo antes que jugador de fútbol soy persona y trato de moverme siempre por mis sentimientos, de no traicionar lo que siento y hacer en cada caso lo que me hace sentir bien”, inició Redondo.

Y agregó: “Lo entendió perfectamente y me dijo que quedaban las puertas abiertas, que si el día de mañana me tiene que convocar lo hará porque la selección está por encima de los nombres. Lógicamente lamento mucho esto porque para mí jugar en la Selección Argentina es muy importante”.

La respuesta de Passarella

Ante esta revelación de Redondo, el entrenador de la Selección Argentina también brindó una conferencia. En la misma, explicó que Redondo no fue convocado por cuestiones tácticas, ya que no se pusieron de acuerdo con su función dentro del campo, y afirmó que su pelo no tenía nada que ver.

“Prendo la TV y lo veo a Redondo que dice que no fue convocado por el tema del pelo. Yo le manifiesto a todos ustedes que si Redondo me dice que él es un jugador que está a disposición del técnico, porque un DT no puede dejarse condicionar por un jugador”, inició molesto el entrenador.

“Si yo le digo a Batistuta que juegue por izquierda, me juega por izquierda y si le digo que juegue por derecha me va a jugar por derecha porque ya lo hablé, entonces no me voy a encontrar con ninguna sorpresa. Si yo le digo a Simeone que juegue por derecha, por izquierda, por el medio, entra y juega como si fuera el mejor. Eso pasa con todos los que están acá”, continuó.

Y cerró con su descargo: “Entonces vimos la televisión y dijo que no estaba convocado por el pelo. Si él viene y me dice que está dispuesto a lo que el entrenador considere con la función que tiene en la cancha, va a tener la oportunidad nuevamente. Para terminar de una vez que no fue por el tema del pelo”.

Luego, en otra conferencia de prensa, volvió a tocar el tema y tiró: “Yo no tengo nada que aclarar, lo único que tengo que decir es que el tema por el que Redondo no está hoy con nosotros no es el tema del pelo, como todos ustedes publicaron. El motivo por el que no está convocado es porque él me dijo que no es un jugador polifuncional, entonces le dije que en este momento me gustaba tener jugadores polifuncionales y veré a los jugadores que van a jugar en esta posición. Si en el futuro no me convencen, recurriré a Redondo”.

Maradona y Menotti bancaron a Redondo

Después de las declaraciones de Redondo y de Passarella, Diego, quien fue capitán de la Albiceleste en el Mundial 1994 y compartió cancha con el mediocampista, salió a defenderlo públicamente, afirmando que el entrenador tenía que pensar en lo que le aportaba en la cancha, sin importar la apariencia.

“Creo que es una terrible, terrible boludez y esto lo digo a título personal. Me parece que estamos desviando cosas mucho más importantes que el pelo, se tiene que poner a pensar cuán útil le puede ser Redondo y dejar de pensar si tiene el pelo corto o el pelo largo, me parece a mí”, tiró.

Además, el DT campeón del mundo en 1978 con la Selección Argentina agregó: “Yo no puedo invitar a alguien a mi casa y decirle cómo tiene que venir vestido o cómo tiene que cortarse el pelo. Creo que esto era previsible porque en cualquier momento podía aparecer un futbolista que dijese que no está de acuerdo”.