La contundente postura de Estudiantes y Santiago Ascacíbar ante la oferta de Boca que incluye a Marcos Rojo

El Pincha y el mediocampista central revelaron su opinión, luego del ofrecimiento que realizó el Xeneize en las últimas horas.

Por Nahuel De Hoz

Santiago Ascacibar, futbolista de Estudiantes.
Santiago Ascacibar, futbolista de Estudiantes.

En medio de la crisis futbolística en la que está inmerso, Boca quiso hacer un último movimiento en el mercado de pases para intentar dar un verdadero salto de calidad en el plantel. Por ese motivo, fue en busca de Santiago Ascacíbar pero desde Estudiantes de La Plata manifestaron su postura enseguida y la respuesta fue negativa, pese a que estaba incluido el pase de Marcos Rojo.

Es que el Xeneize pretendía incorporar al mediocampista de jerarquía, que ya interesó en varias ventanas de transferencias. Sin embargo, desde el Pincha rechazaron la oferta de 2,5 millones de dólares y que incluía al zaguero central que está relegado. En ese contexto, desde la capital bonaerense expresaron cuál es el monto por el que el volante podría salir con destino a Casa Amarilla.

Lo cierto es que la cláusula de rescisión de Ascacíbar es de seis millones de dólares y Estudiantes dio a entender que solamente dejaría irlo a través de esa cifra, ya que no tendría la posibilidad de impedir las negociaciones entre Boca y el jugador. De todas maneras, más allá del fuerte e insistente interés que llega desde las oficinas de Brandsen 805, el futbolista también se plantó.

Aunque el Xeneize está convencido de querer incorporarlo, el Ruso dejó en claro su postura al respecto: en el fútbol argentino solo juega en Estudiantes de La Plata. Tal como se lo comunicó a Fernando Gago y a Enzo Pérez en enero, cuando Juan Román Riquelme intentó comprarlo por pedido del entrenador de ese entonces, el mediocampista no vestirá otra camiseta en el país.

Ante la dirigencia azul y oro inició gestiones en reiteradas ocasiones para quedarse con el volante ya que es del gusto del presidente, el jugador no dio lugar para que se concrete. Por deseo personal del futbolista, solo dejaría Estudiantes para emigrar a Europa, donde ya tuvo una estadía y en caso de volver relanzaría su carrera en una de las ligas del Viejo Continente.

Cabe resaltar que hasta el momento, Boca sumó tres incorporaciones en lo que va del mercado de pases y pareciera haber finalizado luego de esta negativa. Marco Pellegrino y Malcom Braida fueron los primeros y hasta sumaron minutos durante el Mundial de Clubes, mientras que de regreso en Buenos Aires se sumó Leandro Paredes bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo.

Los números de Santiago Ascacíbar en Estudiantes

Contado su primera etapa y esta segunda desde su regreso de Europa, Santiago Ascacíbar disputó un total de 173 partidos oficiales con Estudiantes de La Plata. En ese lapso de tiempo convirtió 17 goles, repartió 3 asistencias, sumó 50 tarjetas amarillas y 4 expulsiones. Además, conquistó 3 títulos: Copa Argentina 2023, Copa de La Liga 2024 y Trofeo de Campeones 2024.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

