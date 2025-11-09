Con un emotivo homenaje a Miguel Russo y chicanas a River, los posteos de Boca tras el triunfo en el Superclásico

En una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, Boca venció 2-0 a River. Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, el Xeneize selló la clasificación a la próxima Copa Libertadores y agudizó la tremenda crisis en la que está inmersa el Millonario. Como no podía ser de otra manera, al término del partido hubo consecuencias en las redes sociales azul y oro.

En un primer tiempo en el que no pasaba nada, el Changuito rompió el cero en el marcador y marcó un antes y un después en la jornada. Ni bien comenzó el segundo tiempo, el extremo de 23 años volvió a aparecer para protagonizar una larga carrera y dar el pase al medio para que La Bestia solo tenga que empujar la pelota hacia el fondo de la red y desatar el delirio en La Bombonera.

Lo cierto es que apenas terminó el encuentro, la cuenta oficial de Boca empezó a subir diferentes tipos de posteos. En primer lugar, le dedicó un emotivo video a Miguel Ángel Russo en forma de homenaje, pero luego dio un giro brusco y pasó a las chicanas. Con cargadas encriptadas que los hinchas entienden muy bien porque son parte de canciones, las redes sociales explotaron.

“¡Vamos Boca carajo!”, es la frase del recordado video del director técnico que falleció hace un mes mientras estaba en el cargo. Después, los posteos hicieron referencia a la clasificación a la Copa Libertadores y a un típico cántico que suelen entonar los simpatizantes cuando le ganan a su clásico. “Sacale una foto”, escribió el Xeneize junto a imágenes de los goleadores de la jornada.

Los posteos de la cuenta oficial de Boca

DATOS CLAVE

