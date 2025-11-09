El posteo de Conmebol para darle la bienvenida a Boca a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia

Este domingo y en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, Boca venció 2-0 a River y selló la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, el Xeneize se impuso en un partido caliente y se quedó con tres puntos fundamentales que le permitieron sacar boleto a la competición más importante del continente americano.

Con el Changuito como figura indiscutida, el equipo de Claudio Úbeda dio el golpe sobre la mesa y ratificó lo hecho en los últimos compromisos. Por tercera vez consecutiva, sumó una nueva victoria y sacó la diferencia suficiente para sacar boleto al certamen internacional. Y como habitualmente sucede, la cuenta oficial subió un posteo para darle la bienvenida al conjunto de la ribera.

Lo cierto es que la Conmebol emitió una publicación para anunciar la clasificación de Boca a la Copa Libertadores 2026. Después de dos temporadas completas y consecutivas sin disputar la competición más relevante de América, el Xeneize regresará a tener noches sumamente vibrantes en busca de la misma ilusión que tienen todos los hinchas: la séptima conquista.

Tweet placeholder

Cabe recordar que en 2024 jugó la Copa Sudamericana y este año quedó afuera en la fase previa de la Libertadores. Tras no alcanzar los primeros puestos en la tabla anual de 2023, Boca fue parte del segundo certamen más importante del continente y quedó eliminado en octavos de final frente a Cruzeiro, en una definición que llegó hasta la instancia de la tanda de los penales.

Ya en 2025, el Xeneize debió medirse ante Alianza Lima en el repechaje -y luego tenía otra fase- pero quedó afuera también por penales. Después de perder la ida en Perú y de ganar por la mínima en La Bombonera, el equipo de Fernando Gago en aquel entonces quedó marcado por no haber avanzado de ronda y quedarse sin jugar la Copa Libertadores en febrero y con todo el año por delante.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, Boca se aseguró el segundo lugar en la tabla anual y clasificó a la Copa Libertadores 2026, después de dos años sin jugarla. Ya sabe que ningún otro equipo lo puede superar y quedó por detrás de Rosario Central, que había sellado su boleto al certamen continental. Y como no podía ser de otra manera, la Conmebol le dio la bienvenida al Xeneize a través de sus redes sociales.

Miguel Merentiel festeja su gol ante River.

DATOS CLAVE

Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel .

venció a en el con goles de y . Con este triunfo, Boca selló su clasificación a la Copa Libertadores 2026 por la vía de la tabla anual.

selló su clasificación a la por la vía de la tabla anual. El protagonista Boca Juniors regresa a la Copa Libertadores después de dos temporadas consecutivas sin disputar el certamen.

Publicidad

Publicidad