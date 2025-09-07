Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Decisión tomada: Miguel Ángel Russo determinó qué hará de cara a la visita de Boca a Rosario Central

Tras la internación, el DT del Xeneize recibió el alta mientras su equipo se prepara para enfrentar a los liderados por Ángel Di María.

Por Agustín Vetere

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.
© GettyMiguel Ángel Russo, entrenador de Boca.

El receso en el Torneo Clausura por la Fecha FIFA le permitió a Boca Juniors preparar con tiempo su próximo duelo, ante Rosario Central. Por la octava jornada, el Xeneize enfrentará al Canalla en condición de visitante, el domingo 14 de septiembre a las 17.30.

Sin embargo, el equipo sufrió un contratiempo en la preparación luego de que Miguel Ángel Russo fuera internado en la semana por una infección urinaria. El entrenador, que ya recibió el alta este viernes, hace reposo mientras Claudio Úbeda se encuentra al frente de las prácticas.

A una semana del compromiso ante los rosarinos, Boca tiene más aspectos que definir, además de la formación que buscará los tres puntos. Es que la presencia de Russo no está confirmada en el banco del club de la Ribera, aunque los próximos días serán cruciales para conocer su decisión.

Según la información de Tato Aguilera, en caso de que el DT continúe favorablemente con la recuperación y, de no haber nuevos contratiempos, viajará a Rosario para dirigir al plantel luego de una última evaluación en Buenos Aires.

Mientras tanto, el entrenador de 69 años sigue las indicaciones de sus médicos, que le aconsejaron reposo en su domicilio y evitar las bajas temperaturas de los últimos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Con el correr de la semana estará apto para volver a dirigir las prácticas.

La importancia de los puntos en juego en Rosario Central vs. Boca

La fecha interzonal de este próximo fin de semana arrojó un duelo de máxima exigencia entre el Canalla y el Xeneize. Aunque ambos necesitan la victoria para acercarse a las cimas de sus zonas en el Torneo Clausura, pondrán especial atención a la tabla anual.

Publicidad

Es que los dos equipos se ubican hoy entre las primeras tres posiciones de esta tabla acumulada, con solo dos boletos directos para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. River Plate lidera hoy con 46 unidades, mientras que Boca y Rosario Central lo siguen con 45 en la previa de este cruce directo.

En medio de su bajo rendimiento en Boca, se reveló un solidario gesto de Edinson Cavani

ver también

En medio de su bajo rendimiento en Boca, se reveló un solidario gesto de Edinson Cavani

Fue criticado por los hinchas de Boca y ahora recordó su paso por el club: “Muy bueno”

ver también

Fue criticado por los hinchas de Boca y ahora recordó su paso por el club: “Muy bueno”

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Guillermo es feliz en Vélez, los hinchas de Boca continúan sufriendo los caprichos de Riquelme

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Mientras pelea por el Balón de Oro, Lamine Yamal eligió al mejor jugador de la historia: “Me inspira admiración”
Fútbol europeo

Mientras pelea por el Balón de Oro, Lamine Yamal eligió al mejor jugador de la historia: “Me inspira admiración”

A los 44 años, el Tanque Silva se sumó a un nuevo equipo: "Es un placer"
Fútbol Internacional

A los 44 años, el Tanque Silva se sumó a un nuevo equipo: "Es un placer"

El desesperante momento de Sudakov luego de que un misil destrozara su casa
Fútbol Internacional

El desesperante momento de Sudakov luego de que un misil destrozara su casa

El devastador pronóstico de Briatore que preocupa a Colapinto de cara a su futuro en Alpine y en la Fórmula 1: “Todo lo que tenemos”
FÓRMULA 1

El devastador pronóstico de Briatore que preocupa a Colapinto de cara a su futuro en Alpine y en la Fórmula 1: “Todo lo que tenemos”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo