Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

En medio de su bajo rendimiento en Boca, se reveló un solidario gesto de Edinson Cavani

El delantero fue protagonista de una notable acción con la hija de Rafael Cotelo, el reconocido humorista y conductor uruguayo.

Por Nahuel De Hoz

Edinson Cavani, delantero uruguayo de Boca Juniors.
© GettyEdinson Cavani, delantero uruguayo de Boca Juniors.

En medio de un presente adverso en el que no podía convertir y encima Boca padeció la racha más extensa de su historia sin ganar, Edinson Cavani fue protagonista de un acontecimiento emocionante. Es que si bien el hecho sucedió hace un mes aproximadamente, ahora salió a la luz y dejó en evidencia la enorme calidad humana del delantero charrúa y su notable solidaridad.

Lo cierto es que Alejandro Fantino reveló que el Matador tuvo un gran gesto con Rafael Cotelo, el reconocido humorista y comunicador de Uruguay que es muy cercano a los jugadores de dicho país. En un diálogo exclusivo con Claudio García en el canal de stream Carnaval, el entrevistador argentino contó lo que realizó el atacante del Xeneize, cuando fue el tema de conversación.

Durante el programa, Fantino se tomó unos segundos e hizo referencia a la hija de Cotelo. “La nena tiene una patología cerebral y una neurocirujana le recomienda que la lleve a Buenos Aires. En el Buquebús empieza a estar mal, dolor de cabeza y van urgente a la clínica porque tenía un pico de presión cerebral. La revisan y determinan que hay que operarla“, empezó.

Rafael Cotelo, humorista y conductor uruguayo, junto a sus hijas Ema y Clarita. (Foto: El País)

Rafael Cotelo, humorista y conductor uruguayo, junto a sus hijas Ema y Clarita. (Foto: El País)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el famoso ex relator amplió su discurso al respecto sobre lo que se enteró. “Rafa va a hacer los papeles y no tenía obra social porque es de Uruguay“, continuó durante la narración. Y pocos segundos más tarde, el santafesino siguió: “No le alcanzaba la tarjeta de crédito para pagar algo así como… ¡10 millones de pesos!”.

Fue ahí cuando Fantino revela los detalles más exclusivos. “1:30 AM, se comunica con la mujer”, en relación a la esposa de Edinson para contarle el problema que tenía. De inmediato y totalmente emocionado, completó: “1:45 AM aparece un chabón con el buzo de Boca y ojotas, con una caja de zapatos con los dólares”. El Turco asintió y con la voz un tanto quebrada, expresó: “Cavani…”.

Publicidad

Después de haber contado públicamente esta anécdota que era sabida por pocas personas, el experimentado conductor argentino concluyó: “Esa es la grandeza. ‘Tomá Rafa’, le dijo, pegó la vuelta y se fue”. En esa misma sintonía, García no dejó pasar la oportunidad para destacar un pormenor y que no pase desapercibido, por lo que reiteradamente afirmó: “Y no salió en ningún lado”.

Tweet placeholder

La opinión del Turco García sobre Edinson Cavani

En la entrevista con Fantino en Carnaval, Claudio García fue consultado sobre la actualidad de Edinson Cavani y las fuertes críticas que recibe por su presente. Con un claro tono que reflejaba su molestia, el Turco sentenció: “Yo me peleé con mucha gente, es una vergüenza. ¡Es un tipo crack en el fútbol mundial! Primero no se carga a nadie, pero faltarle el respeto… Hay que respetar”.

Publicidad
Dos clubes de Europa quieren a Kevin Zenón en las últimas horas de mercado y Boca recibiría millones

ver también

Dos clubes de Europa quieren a Kevin Zenón en las últimas horas de mercado y Boca recibiría millones

Patada descomunal y gestos a la tribuna: un juvenil de River y una jornada para el olvido ante Real Madrid

ver también

Patada descomunal y gestos a la tribuna: un juvenil de River y una jornada para el olvido ante Real Madrid

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"En la cabeza de Messi debe pesar la imagen que puede dejar en un Mundial si Argentina no gana el de 2026"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Boca hoy: la decisión de Russo con el plantel, el posteo de Cavani y el parte médico de Marchesín
Boca Juniors

Boca hoy: la decisión de Russo con el plantel, el posteo de Cavani y el parte médico de Marchesín

El posteo de Edinson Cavani tras la victoria de Boca ante Aldosivi: “Gran trabajo”
Boca Juniors

El posteo de Edinson Cavani tras la victoria de Boca ante Aldosivi: “Gran trabajo”

Jugador x Jugador de Aldosivi vs. Boca por el Torneo Clausura
Boca Juniors

Jugador x Jugador de Aldosivi vs. Boca por el Torneo Clausura

Los 3 cambios que hará Marcelo Gallardo en la lista de River de Copa Libertadores para enfrentar a Palmeiras
River Plate

Los 3 cambios que hará Marcelo Gallardo en la lista de River de Copa Libertadores para enfrentar a Palmeiras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo