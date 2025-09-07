En medio de su bajo rendimiento en Boca, se reveló un solidario gesto de Edinson Cavani

En medio de un presente adverso en el que no podía convertir y encima Boca padeció la racha más extensa de su historia sin ganar, Edinson Cavani fue protagonista de un acontecimiento emocionante. Es que si bien el hecho sucedió hace un mes aproximadamente, ahora salió a la luz y dejó en evidencia la enorme calidad humana del delantero charrúa y su notable solidaridad.

Lo cierto es que Alejandro Fantino reveló que el Matador tuvo un gran gesto con Rafael Cotelo, el reconocido humorista y comunicador de Uruguay que es muy cercano a los jugadores de dicho país. En un diálogo exclusivo con Claudio García en el canal de stream Carnaval, el entrevistador argentino contó lo que realizó el atacante del Xeneize, cuando fue el tema de conversación.

Durante el programa, Fantino se tomó unos segundos e hizo referencia a la hija de Cotelo. “La nena tiene una patología cerebral y una neurocirujana le recomienda que la lleve a Buenos Aires. En el Buquebús empieza a estar mal, dolor de cabeza y van urgente a la clínica porque tenía un pico de presión cerebral. La revisan y determinan que hay que operarla“, empezó.

Rafael Cotelo, humorista y conductor uruguayo, junto a sus hijas Ema y Clarita. (Foto: El País)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el famoso ex relator amplió su discurso al respecto sobre lo que se enteró. “Rafa va a hacer los papeles y no tenía obra social porque es de Uruguay“, continuó durante la narración. Y pocos segundos más tarde, el santafesino siguió: “No le alcanzaba la tarjeta de crédito para pagar algo así como… ¡10 millones de pesos!”.

Fue ahí cuando Fantino revela los detalles más exclusivos. “1:30 AM, se comunica con la mujer”, en relación a la esposa de Edinson para contarle el problema que tenía. De inmediato y totalmente emocionado, completó: “1:45 AM aparece un chabón con el buzo de Boca y ojotas, con una caja de zapatos con los dólares”. El Turco asintió y con la voz un tanto quebrada, expresó: “Cavani…”.

Después de haber contado públicamente esta anécdota que era sabida por pocas personas, el experimentado conductor argentino concluyó: “Esa es la grandeza. ‘Tomá Rafa’, le dijo, pegó la vuelta y se fue”. En esa misma sintonía, García no dejó pasar la oportunidad para destacar un pormenor y que no pase desapercibido, por lo que reiteradamente afirmó: “Y no salió en ningún lado”.

La opinión del Turco García sobre Edinson Cavani

En la entrevista con Fantino en Carnaval, Claudio García fue consultado sobre la actualidad de Edinson Cavani y las fuertes críticas que recibe por su presente. Con un claro tono que reflejaba su molestia, el Turco sentenció: “Yo me peleé con mucha gente, es una vergüenza. ¡Es un tipo crack en el fútbol mundial! Primero no se carga a nadie, pero faltarle el respeto… Hay que respetar”.

