Es tendencia:
logotipo del encabezado
BOCA JUNIORS

Diego Martínez reveló detalles sobre su cruce con Cavani en Boca: “Pidió perdón”

El exentrenador del Xeneize contó una anécdota sobre un tenso momento que protagonizó en una práctica con el delantero uruguayo.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Diego Martínez y Edinson Cavani en Boca.
© GettyDiego Martínez y Edinson Cavani en Boca.

Luego de lo que fue su experiencia en el exterior, Diego Martínez acaba de regresar al fútbol argentino para volver a ponerse al frente de Huracán. El DT tendrá un nuevo ciclo en el equipo en el que mostró una gran versión y se ganó el salto a la Primera de Boca Juniors en 2024.

Su estadía en el Xeneize duró poco más de 9 meses y 45 partidos en los que no consiguió sumar estrellas para la institución. Sin embargo, fue el desafío más grande de su carrera en este rol hasta el momento y destacó un momento que lo marcó.

En una charla de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, Martínez se refirió al cruce que tuvo con Edinson Cavani en uno de sus primeros entrenamientos a cargo del plantel azul y oro.

“Apenas llegamos al club, para nosotros dirigir a futbolistas de la jerarquía de Edi y de Marcos (Rojo) iba a ser un gran desafío. Uno de los primeros días estábamos haciendo una tarea de concepto, un reducido, con una regla que tiene que ver con algún concepto táctico, como una presión tras pérdida o tocar y buscar un espacio libre…”, inició el flamante DT del Globo.

Y siguió con el relato: “Había un par de reglas por cumplir y Edi no las cumplía. Se las empecé a cobrar, porque si te hacés el boludo con Edi otro pibito va a decir, ‘¿A mí me cobrás todo y al otro no?’ Se las cobraba y se fastidiaba. Se puso medio tenso el tema. Hubo un momento en dónde se hacía difícil seguir el ejercicio. Paré la práctica y le dije al profe que lo llevara a correr. Se hizo un silencio y dije ”estamos hasta las pelotas”.

La intervención de Rojo y el pedido de disculpas de Cavani

“Marcos Rojo, que entrena como juega, es una fiera, dijo que termináramos el ejercicio, que nos dejáramos de hinchar. Se hizo un silencio y me la jugué. Dije ‘bueno, vamos a terminarlo’. No voló una mosca. Lo hicieron impresionante. Edi no le erró a una sola regla, terminó haciendo goles. Terminó la práctica y nos fuimos”, se extendió Martínez.

Publicidad
La inesperada afirmación sobre la chance de que Pep Guardiola dirija a Boca: “Lo paga sin problemas”

ver también

La inesperada afirmación sobre la chance de que Pep Guardiola dirija a Boca: “Lo paga sin problemas”

Para finalizar, destacó el gesto del uruguayo: “Al otro día había una sesión de video. Fueron entrando todos los jugadores y Edi pidió perdón adelante de todos. Te demuestra la jerarquía y grandeza un tipo de la experiencia de él, de haberse dado cuenta de que quizás estuvo mal”.

Datos clave

  • Diego Martínez reveló un tenso cruce con Edinson Cavani en un entrenamiento de Boca.
  • Cavani se fastidió porque el DT le marcaba faltas a las reglas tácticas.
  • Marcos Rojo intervino pidiendo terminar el ejercicio y logró disolver el conflicto en la práctica.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Ni Gallardo ni ningún otro: Costas lo hizo de nuevo y demostró que es el mejor DT del fútbol argentino

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
La cláusula de Cavani para irse de Boca y la postura de Riquelme
Boca Juniors

La cláusula de Cavani para irse de Boca y la postura de Riquelme

Jugador x jugador: los puntajes de los jugadores de Boca en 2025
Boca Juniors

Jugador x jugador: los puntajes de los jugadores de Boca en 2025

Las 7 lesiones de Cavani en 2025: la molestia que lo dejó afuera ante Racing
Boca Juniors

Las 7 lesiones de Cavani en 2025: la molestia que lo dejó afuera ante Racing

El llamativo partido del Mundial 2026 que la FIFA designó para celebrar la Semana del Orgullo
Mundial 2026

El llamativo partido del Mundial 2026 que la FIFA designó para celebrar la Semana del Orgullo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo