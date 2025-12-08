Luego de lo que fue su experiencia en el exterior, Diego Martínez acaba de regresar al fútbol argentino para volver a ponerse al frente de Huracán. El DT tendrá un nuevo ciclo en el equipo en el que mostró una gran versión y se ganó el salto a la Primera de Boca Juniors en 2024.

Su estadía en el Xeneize duró poco más de 9 meses y 45 partidos en los que no consiguió sumar estrellas para la institución. Sin embargo, fue el desafío más grande de su carrera en este rol hasta el momento y destacó un momento que lo marcó.

En una charla de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, Martínez se refirió al cruce que tuvo con Edinson Cavani en uno de sus primeros entrenamientos a cargo del plantel azul y oro.

“Apenas llegamos al club, para nosotros dirigir a futbolistas de la jerarquía de Edi y de Marcos (Rojo) iba a ser un gran desafío. Uno de los primeros días estábamos haciendo una tarea de concepto, un reducido, con una regla que tiene que ver con algún concepto táctico, como una presión tras pérdida o tocar y buscar un espacio libre…”, inició el flamante DT del Globo.

Y siguió con el relato: “Había un par de reglas por cumplir y Edi no las cumplía. Se las empecé a cobrar, porque si te hacés el boludo con Edi otro pibito va a decir, ‘¿A mí me cobrás todo y al otro no?’ Se las cobraba y se fastidiaba. Se puso medio tenso el tema. Hubo un momento en dónde se hacía difícil seguir el ejercicio. Paré la práctica y le dije al profe que lo llevara a correr. Se hizo un silencio y dije ”estamos hasta las pelotas”.

La intervención de Rojo y el pedido de disculpas de Cavani

“Marcos Rojo, que entrena como juega, es una fiera, dijo que termináramos el ejercicio, que nos dejáramos de hinchar. Se hizo un silencio y me la jugué. Dije ‘bueno, vamos a terminarlo’. No voló una mosca. Lo hicieron impresionante. Edi no le erró a una sola regla, terminó haciendo goles. Terminó la práctica y nos fuimos”, se extendió Martínez.

Publicidad

Publicidad

ver también La inesperada afirmación sobre la chance de que Pep Guardiola dirija a Boca: “Lo paga sin problemas”

Para finalizar, destacó el gesto del uruguayo: “Al otro día había una sesión de video. Fueron entrando todos los jugadores y Edi pidió perdón adelante de todos. Te demuestra la jerarquía y grandeza un tipo de la experiencia de él, de haberse dado cuenta de que quizás estuvo mal”.

Datos clave