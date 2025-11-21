Es tendencia:
A un año y 2 meses de su salida de Boca, Diego Martínez acerca su inesperado regreso al fútbol argentino

El director técnico con pasado en Tigre y Cerro Porteño, está en plenas negociaciones para asumir en el país.

Por Nahuel De Hoz

Diego Martínez, director técnico argentino.

Ya pasaron un año y 2 meses desde la todavía recordada salida de Diego Martínez como entrenador de Boca y ahora podría regresar al fútbol argentino para estar a cargo de otro equipo importante. Al estar sin club en la actualidad, empezaron las tratativas correspondientes para llegar a un acuerdo entre las partes y empieza a encaminarse su arribo a una institución.

Antes de arribar al Xeneize, el director técnico tuvo dos muy buenas estadías en Tigre y en Huracán. Con el Matador consiguió el último ascenso y en su primera temporada en Primera llegó a una final, en la que cayó ante el conjunto de la ribera. En el Globo dejó grandes recuerdos futbolísticos, donde dejó atrás una crisis deportiva y realizó una excelente campaña, hasta que apareció Boca.

Lo cierto es que Huracán y Diego Martínez están en negociaciones para que se convierta en realidad un segundo ciclo, después de lo que fue su polémica salida del club. Con la clara intención de recuperar lo hecho durante su primera etapa, el conjunto de Parque Patricios quiere contratar al DT que mostró una gran versión del equipo dentro del campo de juego e ilusionó a los hinchas.

Después de que se haya dado a conocer la salida de Frank Darío Kudelka tras no poder clasificar a los octavos de final del Torneo Clausura 2025, el puesto quedó vacante. Los últimos meses no fueron los mejores de este ciclo, el entrenador estaba en la cuerda floja y los dirigentes le otorgaron el tiempo suficiente para terminar la temporada, pero los resultados no lo acompañaron.

Bien se sabe que directivos de Huracán y Martínez ya tuvieron una primera reunión, donde se avanzó positivamente para una eventual segunda estadía en Parque Patricios. Se espera que en los próximos días se lleve a cabo un nuevo encuentro para empezar a ultimar detalles contractuales y de cuestiones relacionadas al proyecto futbolístico que encabezaría el entrenador.

Cabe destacar que a fines de 2023 y cuando Huracán mantenía un excelente presente futbolístico, Boca se interesó en Martínez y el DT no lo dudó. Aquella inesperada salida con destino hacia Brandsen 805 generó mucho enojo en el Globo porque todavía tenía contrato vigente con la institución. Sin embargo, dos años después pareciera que su buen desempeño pesa más.

DATOS CLAVE

  • El protagonista Diego Martínez y Huracán están en negociaciones para que se concrete un segundo ciclo en el club.
  • La posible llegada de Martínez se da tras la salida de Frank Darío Kudelka luego de que Huracán no clasificara a los octavos de final del Torneo Clausura 2025.
  • La directiva de Huracán ya tuvo una primera reunión positiva con Martínez, quien tuvo una polémica salida a fines de 2023 para ir a Boca.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

