El abogado de Boca revivió la polémica entre Talleres, Cristian Pavón y los 2.5 millones de adelanto: “Nadie puede explicar por qué pasó esto”

La novela en el caso entre Boca y Talleres por la plusvalía de Cristian Pavón sumó un nuevo capítulo en su historia. En las últimas horas, Walter Krieger, abogado del Xeneize, habló en una entrevista con Fútbol Continental, en donde dio nuevas precisiones sobre el caso.

Allí, el colegiado explicó que el elenco de la Ribera hizo un reclamo formal para recuperar el dinero que se le dio al elenco cordobés, debido a que fue un pago de 2,5 millones de dólares por una plusvalía de una venta de Pavón que nunca ocurrió, ya que el delantero se marchó en libertad de acción.

“Le adelantaron a Talleres de Córdoba 2,5 millones de dólares, en un pago de 500 mil dólares y 4 pagos de 400 mil dólares para adelantar la futura venta de Pavón, pero no daban los números con ese justificativo”, inició Krieger para explicar por qué se dio inicio a este conflicto.

“Pavón fue a LA Galaxy con opción de 22 millones. En ese contexto, si se aplicaba la cláusula, por la plusvalía, Boca debería haberle pagado a Talleres 1,7 millones de dólares, por lo que siguen sin darme los números de por qué le dieron 2,5 millones“, continuó para afirmar que el número jamás tuvo sustento.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Nadie puede explicar por qué pasó esto, dijeron que hubo ofertas del PSG, pero nadie lo puede demostrar y llegaron ofertas muy bajas cuando Pavón se estaba por ir y eran por pedidos de préstamo. No sabemos cuál era la intención, no encontramos una explicación lógica de qué fue lo que pasó, a lo largo de los años fueron cambiando la explicación”.

Por otro lado, se refirió a la postura de la Justicia: “La Justicia dijo que la causa por la que Boca le pagó a Talleres los 2,5 millones desapareció porque Pavón no se vendió y se fue libre, entonces no hay motivo por el que Talleres tiene que tener ese dinero. Hay una discusión para que Talleres devuelva el dinero y el fallo es bien claro”.

Y sumó respecto a la forma de pago para recibir la devolución de dinero: “Hay una discusión con la jueza. Cada uno de los pagos que hizo Boca, que arrancaron en agosto de 2018, Boca entregó pesos y la jueza pidió que se devuelvan los pesos en valor nominal de lo que se entregó”.

Además, Krieger habló sobre la postura de Talleres: “Talleres fue cambiando las versiones. Le mandamos una carta documento pidiendo la restitución del dinero y dijeron que Boca no había sido un buen gestor de la salida de Pavón y que se fue libre por culpa de Boca, como si Boca hubiera querido perder 30 millones de dólares para no pagarle a Talleres. Este argumento también lo dieron para responder la demanda y cuando vieron que era insostenible porque no era cierto lo que estaban diciendo intentaron reinterpretar el contrato y decir que Boca le había asegurado una garantía mínima de 2 millones de dólares, que no es válida porque era en caso de que el jugador se venda. Después quisieron usar de testigo a un empleado que estaba en Boca para entender que el club quiso dar la plusvalía antes por una oferta grande del PSG”.

¿Qué dicen desde Talleres?

Por el lado del elenco cordobés, según pudo saber Bolavip, afirman que el no le da lugar al pedido de Boca y en algún sentido es favorable a los intereses de Talleres. A pesar de esto, la situación no está resuelta, debido a que desde el elenco de la Ribera apelaron al fallo inicial.

