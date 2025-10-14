Boca Juniors hizo oficial la salida de Sergio Romero. Chiquito abandona al Xeneize tras no haber sumado minutos en toda la temporada y jugará en Argentinos Juniors, que buscaba desesperadamente a un arquero tras la rotura de ligamentos que sufrió Diego “Ruso” Rodríguez.

A dos meses de la finalización de su contrato, el ex-Manchester United rescindió con el club de la Ribera para sumarse las filas de Nicolás Diez. El nuevo vínculo del jugador es hasta fin de año y su primer día en el Bicho será este miércoles 15 de octubre, cuando se sume a los entrenamientos.

A través de sus redes sociales, el Xeneize informó la partida del 1: “El Club Atlético Boca Juniors comunica que el jugador Sergio Romero ha firmado la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución. Le agradecemos por su etapa en el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos.“.

El último partido oficial de Sergio Romero fue el 23 de noviembre de 2024, en un empate sin goles entre Boca Juniors y Huracán. Luego, Fernando Gago le dio la titularidad a Leandro Brey, hasta que llegó Agustín Marchesín a comienzos de 2025 para adueñarse del arco de forma definitiva.

Los números de Sergio Romero en Boca

Desde su arribo al Xeneize, el ex Manchester United disputó un total de 88 partidos oficiales entre los que le convirtieron 78 goles y logró mantener la valla invicta en 36 oportunidades.

Su único título fue la Supercopa Argentina 2022, donde el arquero titular fue Javier García. Si bien no valió una estrella, Chiquito fue clave la Copa Libertadores 2023, donde Boca alcanzó la final tras avanzar tres series de penales consecutivas con él como figura.

