Es tendencia:
logotipo del encabezado
BOCA JUNIORS

Desde el Arsenal de Inglaterra se rindieron ante un futbolista de Boca: “Me parece un gran jugador, me encanta”

Un representante de los Gunners destacó el potencial de uno de los futbolistas del Xeneize, aunque reconoció que no está en su mejor forma.

Por Agustín Vetere

El elogio a una figura de Boca.
© GettyEl elogio a una figura de Boca.

Hacia el final del Torneo Clausura 2025, el único certamen que le queda a Boca Juniors en este semestre, los jugadores deberán elevar el nivel para intentar conseguir el objetivo de gritar campeón, clasificarse a la Copa Libertadores y honrar a Miguel Ángel Russo para darle su última estrella.

En ese contexto, será una oportunidad ideal para los futbolistas que perdieron ritmo en los últimos meses de demostrar que están a la altura de la azul y oro. Uno de aquellos casos es el de Carlos Palacios, que generó gran expectativa con su arribo, aunque fue apagándose de a poco.

No hay dudas de que su potencial es enorme y así lo describió Jonathan Vidallé, jefe de scouting de Arsenal en Sudamérica, quien siguió al chileno desde los comienzos de su carrera.

“Me parece un gran jugador, me encanta, pero no lo veo rendir como en Unión Española. Lo conozco desde que jugaba en Santa Laura y lo seguí de ahí en adelante”, comenzó el empleado del combinado londinense en declaraciones a ADN Radio.

“Uno dice ‘este chico tiene un tremendo potencial’, y bueno, por algo juega en Boca. Lo limita un poco su cabeza, porque si ese chico tuviera mejor mentalidad brillaría aún más”, continuó Vidallé.

Además, explicó que por su potenciar debería tener un lugar en la Selección de Chile, pero también convertirse en un referente: “Obviamente, su carrera es indiscutible, pero podría rendir un poco más en la selección o hacerse líder como Arturo Vidal o Gary Medel”.

Publicidad

Palacios, ante una nueva oportunidad en Boca

Luego de perder el puesto ante Alan Velasco, el chileno suma buenas chances para volver a ocupar el lugar como titular. A través del parte médico, Boca confirmó que el ex Dallas tiene una lesión ligamentaria que lo dejará afuera de las canchas por los próximos dos meses.

Los hinchas de Boca fueron lapidarios con Chiquito Romero ante la posible salida a Argentinos Juniors: “Andá máquina”

ver también

Los hinchas de Boca fueron lapidarios con Chiquito Romero ante la posible salida a Argentinos Juniors: “Andá máquina”

Boca, el gran ganador en una fecha que no jugó: una “ayuda” de River en la anual y cómo lo favorecieron los resultados ajenos

ver también

Boca, el gran ganador en una fecha que no jugó: una “ayuda” de River en la anual y cómo lo favorecieron los resultados ajenos

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

jpasman
toti pasman

El DT de Boca en 2026: es la oportunidad de tu vida, Claudio

Lee también
Palacios podría perder su lugar como titular en Boca tras la goleada ante Newell's
Boca Juniors

Palacios podría perder su lugar como titular en Boca tras la goleada ante Newell's

Úbeda borró a un cuestionado, recuperó a Cavani y planea el 11 de Boca vs. Newell's
Boca Juniors

Úbeda borró a un cuestionado, recuperó a Cavani y planea el 11 de Boca vs. Newell's

Los 2 jugadores de Boca que finalmente no fueron convocados para la fecha FIFA
Boca Juniors

Los 2 jugadores de Boca que finalmente no fueron convocados para la fecha FIFA

La Inteligencia Artificial anticipó el resultado de Argentina vs. Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

La Inteligencia Artificial anticipó el resultado de Argentina vs. Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo