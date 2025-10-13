Desde el Arsenal de Inglaterra se rindieron ante un futbolista de Boca: “Me parece un gran jugador, me encanta”

Hacia el final del Torneo Clausura 2025, el único certamen que le queda a Boca Juniors en este semestre, los jugadores deberán elevar el nivel para intentar conseguir el objetivo de gritar campeón, clasificarse a la Copa Libertadores y honrar a Miguel Ángel Russo para darle su última estrella.

En ese contexto, será una oportunidad ideal para los futbolistas que perdieron ritmo en los últimos meses de demostrar que están a la altura de la azul y oro. Uno de aquellos casos es el de Carlos Palacios, que generó gran expectativa con su arribo, aunque fue apagándose de a poco.

No hay dudas de que su potencial es enorme y así lo describió Jonathan Vidallé, jefe de scouting de Arsenal en Sudamérica, quien siguió al chileno desde los comienzos de su carrera.

“Me parece un gran jugador, me encanta, pero no lo veo rendir como en Unión Española. Lo conozco desde que jugaba en Santa Laura y lo seguí de ahí en adelante”, comenzó el empleado del combinado londinense en declaraciones a ADN Radio.

“Uno dice ‘este chico tiene un tremendo potencial’, y bueno, por algo juega en Boca. Lo limita un poco su cabeza, porque si ese chico tuviera mejor mentalidad brillaría aún más”, continuó Vidallé.

Además, explicó que por su potenciar debería tener un lugar en la Selección de Chile, pero también convertirse en un referente: “Obviamente, su carrera es indiscutible, pero podría rendir un poco más en la selección o hacerse líder como Arturo Vidal o Gary Medel”.

Palacios, ante una nueva oportunidad en Boca

Luego de perder el puesto ante Alan Velasco, el chileno suma buenas chances para volver a ocupar el lugar como titular. A través del parte médico, Boca confirmó que el ex Dallas tiene una lesión ligamentaria que lo dejará afuera de las canchas por los próximos dos meses.

