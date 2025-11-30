El descargo de Marchesín tras ser la figura de Boca en la victoria contra Argentinos: “Es impresionante”

En la tarde-noche del domingo, Boca venció 1-0 a Argentinos Juniors por los cuartos de final y selló la clasificación a las semifinales del Torneo Clausura 2025. Gracias al gol tempranero de Ayrton Costa, pero también por una notable actuación de Agustín Marchesín, el Xeneize se impuso por la mínima y ahora espera por conocer su rival que saldrá del duelo Racing – Tigre.

Ante el siempre complicado y vistoso juego del Bicho, el conjunto de la ribera debió defenderse durante prácticamente todo el encuentro, a pesar de que se llevó a cabo en La Bombonera. Fue en ese contexto donde el arquero demostró su mejor versión bajo los tres palos y fue el responsable directo de mantener el arco en cero y concretar el boleto a la siguiente instancia decisiva.

Lo cierto es que, al término del encuentro frente a Argentinos Juniors, el guardameta rompió el silencio en una entrevista exclusiva con ESPN. “Como digo siempre, cuando las cosas no me salían mis compañeros siempre estuvieron ahí“, expresó Marchesín con un leve tono de emoción en sus palabras entrecortadas por la respiración que evidenciaba sus sentimientos.

Agustín Marchesín, arquero de Boca. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex Lanús y Gremio amplió su discurso al respecto. “La verdad que estoy contento, agradecido con la confianza que me dan ellos, el cuerpo técnico y la gente“, añadió pocos segundos más tarde delante del micrófono. Inmediatamente después, el experimentado completó su respuesta y soltó: “Me demostraron mucho cariño“.

Fue ahí cuando llegó el momento más sorprendente de la entrevista en cuestión, cuando Marchesín se emocionó. “Seguimos trabajando de la misma manera y con el mismo foco en la semana, para llegar bien al fin de semana y… ¡Mirá lo que es esto, es impresionante! Estoy muy contento”, confesó el arquero que no pudo continuar con su relato ante el cántico que bajaba de las tribunas.

En definitiva, la emoción del guardameta corresponde a su muy buen nivel en los últimos partidos de Boca, luego de tener un flojo comienzo en el arco azul y oro, que lo llevó a estar seriamente cuestionado por los simpatizantes. En la actualidad, Marchesín acumula cuatro partidos consecutivos con la valla invicta, lo que demuestra su gran presente con la camiseta del Xeneize.

