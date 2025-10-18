El emotivo video de Boca para Miguel Ángel Russo antes de enfrentar a Belgrano en La Bombonera

Este sábado a partir de las 18, La Bombonera vivirá un partido especial. No solo será importante por sus objetivos deportivos, sino también emotivo por ser el primero sin Miguel Ángel Russo. En su primer compromiso posterior a la muerte del entrenador, Boca le rendirá homenaje antes, durante y después de los 90 minutos de juego.

En plena medianoche, cuando el Xeneize acostumbra a subir su tradicional “hoy juega Boca” para comenzar a vivir la previa, esta vez se publicó con un conmovedor video del DT. Las redes sociales oficiales del club se despacharon con el primero de los tantos reconocimientos para el último campeón de la Copa Libertadores.

“La Bombonera en el mundo es única. El sonido de La Bombonera es algo que no tiene ningún estadio en el mundo. Por lo que es su gente, por la forma… Seguramente por su gente“, son las frases que se escucharon en el video publicado por la institución, acompañadas por distintas imágenes del propio Miguel.

Será una jornada más que conmovedora en el Estadio Alberto J. Armando, que contará con un minuto de silencio antes del pitazo inicial y otros tantos homenajes tanto en las redes sociales como en la cancha. El de las 0 horas fue el primero de muchos.

Úbeda y el legado de Miguel

Si bien ya había estado oficiando de máxima autoridad en el banco de suplentes en los últimos partidos, el de esta tarde será el primero para Claudio Úbeda como entrenador principal de Boca. El ayudante de Miguel decidió continuar (al menos hasta fin de año)

El primer once dell director técnico para jugar en La Bombonera es con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

