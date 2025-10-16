Es tendencia:
Riquelme cambia el nombre de Boca Predio para homenajear a Carlos Bianchi

En forma de tributo, el presidente de la institución realizará una fuerte modificación en el centro de entrenamientos.

Por Nahuel De Hoz

Juan Román Riquelme y Carlos Bianchi, ídolos de Boca Juniors.
Aunque todavía no se convirtió en realidad, Juan Román Riquelme ya tomó una fuerte decisión como presidente de Boca. En forma de homenaje, el ídolo le hará un gran tributo a Carlos Bianchi, el director técnico que más títulos consiguió en el Xeneize, entre los que destacan dos Copas Intercontinentales y tres Copas Libertadores de América. Se lo ganó y será reconocido.

En las últimas horas, se dio a conocer una novedad que pisó de manera contundente en las oficinas de Brandsen 805. El mandatario azul y oro está próximo a realizar una modificación de peso que marcará un antes y un después en la institución. Tal como lo hizo el Virrey durante su primera y segunda etapa como entrenador, ahora es el club el que hará su parte de la historia.

Lo cierto es que Riquelme cambiará el nombre del predio y se llamará Carlos Bianchi. En un intento de homenajear al exitoso DT, Román resolvió que denominará con el apellido del Virrey el establecimiento en el que se entrena el plantel profesional y el resto de las divisiones juveniles y menores, que actualmente es conocido simplemente como ‘Boca Predio’.

El ingreso del predio que posee Boca en Ezeiza. (Captura @BocaPredio)

Sin embargo, antes de llevar a cabo esta determinación, el conjunto de la ribera anunció que realizará varias obras de infraestructura. Es que se construirán dos hoteles dentro del predio que posee en Ezeiza, con el objetivo de que uno sea destinado al plantel profesional de fútbol y el restante a la Reserva, para que concentren en las previas de los partidos que disputen.

Un dato importante a resaltar es que ambas obras de infraestructura ya están dentro del presupuesto que presentó la dirigencia hace algunos meses, por lo que los gastos tienen respaldo. De todas maneras, todavía no se anunció oficialmente la fecha en la que comenzarían los trabajos correspondientes, pero sí se sabe que será dentro del mandato que está liderando Riquelme.

El paso de Carlos Bianchi por Boca

Carlos Bianchi tuvo 3 etapas en Boca (1998-2001, 2003-2004 y 2013-2014) y no caben dudas de que es el director técnico más exitoso de la historia. En total, dirigió 349 partidos y consiguió números realmente espectaculares: 181 victorias, 97 empates y 71 derrotas. Además, logró conquistar 9 títulos entre trofeos internacionales y domésticos, que agrandaron el legado Xeneize.

En su primer ciclo, ganó: Apertura 1998, Clausura 1999, Apertura 2000, Copas Libertadores 2000 y 2001, y Copa Intercontinental 2000. En su segunda estadía, levantó: Apertura 2003, Copa Libertadores 2003 y Copa Intercontinental 2003. Varios años más tarde, regresó para tener una tercera etapa que estuvo muy lejos de ser como las anteriores, porque sus resultados fueron negativos.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

