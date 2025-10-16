El sorpresivo posteo de Lucas Blondel al volver a ser convocado en Boca después de 9 partidos

Claudio Úbeda ya le comunicó a Lucas Blondel que formará parte de la lista de convocados para que Boca, este sábado, enfrente a Belgrano en La Bombonera. De esta manera, el lateral derecho retornará a la nómina luego de 9 ausencias en fila, ya que su última presencia fue el pasado 18 de julio, donde se produjo el empate 1-1 ante Unión.

El futbolista con pasado en Tigre había sido relegado por Miguel Ángel Russo, pero ahora que Úbeda se hizo cargo del plantel tras el fallecimiento del DT, le dio una nueva oportunidad a quien desea retornar a su nivel y así volver a tener otra chance de ser convocado a la Selección de Suiza.

Luego de enterarse de que vuelve a la nómina de citados en el Xeneize, llamó la atención con un posteo que realizó en su cuenta de Instagram. Con la ropa de entrenamiento del club de La Ribera, todo transpirado después de una gran jornada de trabajo, y con emojis azules y amarillos, Blondel compartió una foto personal en Boca Predio.

Lo llamativo fue que impidió los comentarios dentro de la publicación, por lo que los hinchas de Boca no pueden brindarle su apoyo ni felicitarlo por estar de regreso con el plantel profesional, ya que en el tiempo donde no fue tenido en cuenta jugó dos partidos para la Reserva, dado a que se lo pidió al cuerpo técnico y también lo dialogó con Mariano Herrón, algo que fue muy bien visto por los fanáticos, como así también por las personalidades anteriormente mencionadas.

El posteo de Lucas Blondel en Instagram.

Los números de Blondel en Boca

Lucas Blondel disputó 32 partidos de carácter oficial con la camiseta de Boca, desde su arribo a mediados de 2023. Hasta el momento, su saldo es de 4 goles y 1 asistencia. Además, recibió apenas dos tarjetas amarillas y solo fue expulsado en una oportunidad.

Publicidad

Publicidad

ver también Con un discurso de 30 segundos, Mariano Closs desató la polémica sobre un borrado por Boca: “Algo pasó”

De esa cantidad de presentaciones, solo 12 fueron en 2025 y todas bajo las órdenes de Fernando Gago y Mariano Herrón. Desde el arribo de Miguel Ángel Russo, que comenzó su tercer ciclo en el Mundial de Clubes, el jugador quedó completamente relegado en la pelea.