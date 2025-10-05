Los goles de Milton Giménez para Boca ante Newell’s por el Torneo Clausura 2025

En La Bombonera, Boca Juniors se reencuentra ante su público para el duelo ante Newell’s en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura 2025. El club de la Ribera busca volver a la victoria tras una racha de tres compromisos sin sumar de a tres.

Ante los del Ogro Fabbiani, en el Xeneize está ausente nuevamente Miguel Ángel Russo. En su lugar, como DT principal, aparece Claudio Úbeda, que tiene la dificil tarea de volver a poner a Boca en zona de clasificación a los octavos de final del certamen local.

A pesar de que la tardecita lluviosa generó un campo rápido, fue por la vía aérea dónde los de azul y oro consiguieron sacar la primera ventaja. A los 7 minutos, Juan Barinaga se perfiló para su zurda y mandó un centro al corazón del área, conectado por Milton Giménez. El goleador acertó y gritó el 1-0 parcial.

A los 24 minutos, el delantero volvió a convertir para incrementar la ventaja de Boca sobre Newell’s. Primero, buscó una asistencia para Miguel Merentiel y, tras el remate en el palo del uruguayo, Giménez aprovechó el rebote para convertir el 2-0.

Ayrton Costa marcó el tercero para Boca

Antes del entretiempo, el Xeneize tuvo margen para incrementar un poco más la diferencia ante los de Fabbiani. Esta vez, fue Ayrton Costa a través de un cabezazo. El defensor central se elevó en el área chica luego del rebote de Juan Espínola y gritó el tercero.