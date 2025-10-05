Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Los goles de Milton Giménez para Boca ante Newell’s por el Torneo Clausura 2025

El centrodelantero aprovechó un certero centro de Juan Barinaga para gritar el primero ante la Lepra.

Por Agustín Vetere

Milton Giménez, delantero de Boca.
© GettyMilton Giménez, delantero de Boca.

En La Bombonera, Boca Juniors se reencuentra ante su público para el duelo ante Newell’s en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura 2025. El club de la Ribera busca volver a la victoria tras una racha de tres compromisos sin sumar de a tres.

Ante los del Ogro Fabbiani, en el Xeneize está ausente nuevamente Miguel Ángel Russo. En su lugar, como DT principal, aparece Claudio Úbeda, que tiene la dificil tarea de volver a poner a Boca en zona de clasificación a los octavos de final del certamen local.

A pesar de que la tardecita lluviosa generó un campo rápido, fue por la vía aérea dónde los de azul y oro consiguieron sacar la primera ventaja. A los 7 minutos, Juan Barinaga se perfiló para su zurda y mandó un centro al corazón del área, conectado por Milton Giménez. El goleador acertó y gritó el 1-0 parcial.

Tweet placeholder

A los 24 minutos, el delantero volvió a convertir para incrementar la ventaja de Boca sobre Newell’s. Primero, buscó una asistencia para Miguel Merentiel y, tras el remate en el palo del uruguayo, Giménez aprovechó el rebote para convertir el 2-0.

Tweet placeholder
Publicidad

Ayrton Costa marcó el tercero para Boca

Antes del entretiempo, el Xeneize tuvo margen para incrementar un poco más la diferencia ante los de Fabbiani. Esta vez, fue Ayrton Costa a través de un cabezazo. El defensor central se elevó en el área chica luego del rebote de Juan Espínola y gritó el tercero.

Tweet placeholder
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Maxi Salas ganó el duelo de pistoleros: revivió a River y le dejó a Racing una gran alerta para la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Los mejores memes de la paliza de Boca sobre Newell's por el Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Los mejores memes de la paliza de Boca sobre Newell's por el Torneo Clausura

Xavi Hernández eligió a Zidane como el único mediocampista mejor que él
Fútbol Internacional

Xavi Hernández eligió a Zidane como el único mediocampista mejor que él

El piloto que atacó a Franco Colapinto por su trompo en el GP de Singapur de la Fórmula 1: “Tuve suerte de no golpear nada”
FÓRMULA 1

El piloto que atacó a Franco Colapinto por su trompo en el GP de Singapur de la Fórmula 1: “Tuve suerte de no golpear nada”

García y Martegani, afuera del banco de suplentes de Boca ante Newell's
Boca Juniors

García y Martegani, afuera del banco de suplentes de Boca ante Newell's

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo