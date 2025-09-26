El hermano de Ayrton Costa fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Agustina Aguilar

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de Quilmes condenó este viernes a prisión perpetua a Carlos Anselmo Costa, hermano del futbolista de Boca Juniors Ayrton Costa, por el femicidio de Agustina Belén Aguilar, de 21 años. El tribunal, integrado por los jueces Alberto Ojeda, Pablo Pérez Marcote e Isabel Cerioni, lo halló culpable de homicidio agravado por violencia de género y por el vínculo afectivo.

El fallo desestimó la hipótesis de la defensa, que había intentado instalar la versión de una sobredosis. La Justicia concluyó que Costa asfixió a la víctima en su domicilio, ubicado en la ciudad de Bernal, el 7 de octubre de 2023. Agustina, madre de dos hijos, había mantenido una relación marcada por episodios de amenazas y violencia, según relataron en el juicio familiares y allegados.

La causa se vio marcada por un extenso proceso judicial y declaraciones cruzadas. La primera autopsia detectó un paro cardiorrespiratorio no traumático junto a una insuficiencia cardíaca y respiratoria aguda. Costa declaró que ambos habían consumido alcohol y cocaína y que Agustina sufrió convulsiones. Sin embargo, el acusado presentaba rasguños en el cuello y marcas en las manos, signos compatibles con un mecanismo de asfixia, que finalmente fueron cruciales para derivar en la carátula de femicidio.

La defensa de Carlos Costa insistió durante el juicio en atribuir las marcas a convulsiones derivadas de un posible consumo. Incluso, Ayrton Costa, presente en el lugar de los hechos minutos antes, se presentó a declarar por videollamada para reforzar esa versión. El futbolista ya había quedado envuelto en la causa desde el inicio: cuando ocurrió el crimen, la Justicia lo investigó por un presunto encubrimiento. No obstante, el tribunal consideró que no existían fundamentos sólidos para sostener esa hipótesis y ratificó la responsabilidad directa del acusado.

Carlos Costa, condenado a prisión perpetua por femicidio (@avellaneda_real).

El padre de la víctima, en su testimonio, acusó directamente a la familia Costa de intentar ocultar pruebas. “Él y su hermano, Ayrton, que juega en Primera, es cómplice junto con él y su familia. Ellos limpiaron todo, un amigo nuestro entró y vio cómo habían limpiado todo”, sostuvo. También reveló que su hija había denunciado violencia de género desde 2020, mientras Carlos cumplía condena en prisión por otros delitos.

En paralelo al proceso, Ayrton Costa logró en 2024 una transferencia al Royal Antwerp de Bélgica por 2,5 millones de dólares y, meses más tarde, regresó al país para jugar en Boca a cambio de una suma cercana a los 3,5 millones.

