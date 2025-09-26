No es prioridad: el delantero de Boca que pasó de ser titular a transferible en el próximo mercado de pases

Buscando volver al triunfo, Miguel Ángel Russo (a través de Claudio Úbeda) confirmó la lista de convocados de Boca. La misma cuenta con algunas ausencias de peso y la mayoría es por cuestiones físicas. Sin embargo, uno de los de ese pequeño grupo se queda afuera por decisión del entrenador.

El delantero en cuestión es Exequiel Zeballos, que se perdió el duelo ante Central Córdoba por una molestia en el tobillo. Según pudo saber BOLAVIP, el Changuito ya está en condiciones de jugar y hasta participó de una de las prácticas de fútbol de la semana. La decisión de no contar con él es del cuerpo técnico.

El extremo de 23 años dejó de ser prioridad para Russo y compañía. De hecho, hoy por hoy está por detrás de Alan Velasco y Brian Aguirre en la competencia interna. En su momento, Miguel lo puso de titular en el Mundial de Clubes ante Auckland City, en un partido donde el equipo de la Ribera necesitaba atacar más que nunca. En esa oportunidad, el Chango pidió el cambio a los 26 minutos acusando una lesión y de ahí en adelante jugó muy poco.

¿Se va en el próximo mercado?

El contrato de Zeballos en Boca finaliza en diciembre de 2026 y hasta el momento no se habla de una renovación. Esto convierte al jugador en uno de los transferibles del próximo mercado de pases, teniendo en cuenta que le a fin de año solo le quedarán seis meses antes de poder empezar a negociar como jugador libre.

En su momento, el Changuito rechazó propuestas importantes para irse al exterior, una de ellas del exótico fútbol de Arabia Saudita. Además, varios equipos lo buscaron a préstamo, pero el Xeneize no aceptó. Su futuro es una verdadera incógnita.

Los minutos de Zeballos en los últimos partidos de Boca

vs. Benfica: 25 minutos

vs. Bayern: 10 minutos

vs. Auckland City: 26 minutos

vs. Huracán: suplente

vs. Atl. Tucumán: suplente

vs. Racing: 11 minutos

vs. Ind. Rivadavia: 26 minutos

vs. Banfield: 15 minutos

vs. Aldosivi: 23 minutos

vs. Rosario Central: suplente

vs. Central Córdoba: no convocado

vs. Defensa y Justicia: no convocado

La probable formación de Boca para visitar a Defensa y Justicia

Boca enfrentará a Defensa y Justicia este sábado a las 19 en Florencio Varela. Por primera vez en los últimos 12 años, el Xeneize podrá llevar visitantes a un partido disputado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, por lo que será un partido más que especial.

De no haber sorpresas de último momento, el equipo de la Ribera formará con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón o Alan Velasco; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

