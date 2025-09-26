Alta médica a Miguel Ángel Russo: la postura del DT sobre su presencia en Defensa vs. Boca

Después de alarmar a todo el mundo Boca por someterse a una serie de estudios que derivaron en una internación por un cuadro de deshidratación, Miguel Ángel Russo recibió el alta médica el pasado martes y formó parte del entrenamiento. Pero luego regresó a la clínica para un nuevo control.

Cuando al entrenador boquense le indicaron que debía ser hospitalizado otra vez para un control exhaustivo, generó muchísima preocupación entre los hinchas y los directivos, ya que la salud de Russo es lo más importante en estos momentos. Pero nuevamente recibió el visto bueno de los profesionales para regresar a su hogar.

Este sábado, Boca visitará a Defensa y Justicia, y la pregunta que circula en Brandsen 805 es si el entrenador dirá presente para acompañar al plantel. Según pudo saber BOLAVIP, desde la institución azul y oro todavía no definieron acudirá a Florencio Varela o no. Sin embargo, lo más factible es que no suceda, sobre todo porque se esperan pésimas condiciones climáticas que no ayudarían al director técnico.

Más allá de la principal postura que tomaron en el Xeneize, todo lo terminarán de definir durante la mañana del sábado, algo que también ocurrió en el cotejo ante Rosario Central, que se disputó en el Gigante de Arroyito, y Miguel Ángel Russo viajó el mismo día del encuentro tras estar internado por una infección urinaria.

Miguel Ángel Russo, DT de Boca. (Luciano Bisbal/Getty Images)

Los convocados de Boca para visitar a Defensa

ARQUEROS : Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. DEFENSORES : Juan Barinaga, Luis Advíncula, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Frank Fabra.

: Juan Barinaga, Luis Advíncula, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Frank Fabra. VOLANTES : Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Malcom Braida, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón y Agustín Martegani.

: Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Malcom Braida, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón y Agustín Martegani. DELANTEROS: Miguel Merentiel, Milton Giménez, Alan Velasco, Lucas Janson y Brian Aguirre.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

La probable formación de Boca

Boca Juniors será visitante de Defensa y Justicia este sábado desde las 19 horas en Florencio Varela. Por primera vez en los últimos 12 años, el Xeneize podrá llevar visitantes a un partido disputado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, por lo que será un partido más que especial.

De no mediar inconvenientes, Boca irá con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

