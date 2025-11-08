El homenaje que Boca le hizo a Miguel Ángel Russo a horas del Superclásico ante River

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo sigue doliendo dentro del mundo Boca. A pesar de que pasó un mes del tristísimo desenlace, los hinchas y también los miembros del club, lo siguen homenajeando para dejar en claro que su legado será eterno.

A horas de lo que será una nueva edición del Superclásico, la Agrupación Azul y Oro hizo oficial la obra del artista Matías Fernández, quien realizó un mural con el rostro sonriente de Russo, con los colores que representan a la institución.

En el acto, que tuvo la presencia de los familiares del entrenador que ganó la última Copa Libertadores con el club de La Ribera, se le entregó una plaqueta y también hubo una gran concurrencia de hinchas y socios para vivir un momento muy emotivo.

“Gracias a todos los socios, socias y vecinos que se acercaron a compartir este momento tan especial. Miguel, tu legado y tu sonrisa quedarán por siempre en el corazón del pueblo xeneize“, escribieron desde la Agrupación Azul y Oro en sus redes sociales tras compartir diversas imágenes del evento en la antesala al Superclásico ante River.

El mural en las cercanías a La Bombonera. (@stevespiegelman)

¿Cuándo y a qué hora se juega el Superclásico entre Boca y River?

Boca recibirá a River, este domingo 9 de noviembre, a las 16:30, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El encuentro tendrá la televisación de ESPN Premium y TNT Sports, además del arbitraje de Nicolás Ramírez.

La placa que homenajea a Miguel Ángel Russo. (@stevespiegelman)

