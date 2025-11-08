Es tendencia:
Boca Juniors

El homenaje que Boca le hizo a Miguel Ángel Russo a horas del Superclásico ante River

En las inmediaciones de La Bombonera, una agrupación de hinchas xeneizes realizó un mural para homenajear al DT que falleció en octubre pasado.

Por Julián Mazzara

Miguel Ángel Russo, ex entrenador de Boca.
El fallecimiento de Miguel Ángel Russo sigue doliendo dentro del mundo Boca. A pesar de que pasó un mes del tristísimo desenlace, los hinchas y también los miembros del club, lo siguen homenajeando para dejar en claro que su legado será eterno.

A horas de lo que será una nueva edición del Superclásico, la Agrupación Azul y Oro hizo oficial la obra del artista Matías Fernández, quien realizó un mural con el rostro sonriente de Russo, con los colores que representan a la institución.

En el acto, que tuvo la presencia de los familiares del entrenador que ganó la última Copa Libertadores con el club de La Ribera, se le entregó una plaqueta y también hubo una gran concurrencia de hinchas y socios para vivir un momento muy emotivo.

“Gracias a todos los socios, socias y vecinos que se acercaron a compartir este momento tan especial. Miguel, tu legado y tu sonrisa quedarán por siempre en el corazón del pueblo xeneize“, escribieron desde la Agrupación Azul y Oro en sus redes sociales tras compartir diversas imágenes del evento en la antesala al Superclásico ante River.

El mural en las cercanías a La Bombonera. (@stevespiegelman)

¿Cuándo y a qué hora se juega el Superclásico entre Boca y River?

Boca recibirá a River, este domingo 9 de noviembre, a las 16:30, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El encuentro tendrá la televisación de ESPN Premium y TNT Sports, además del arbitraje de Nicolás Ramírez.

El jugador de Boca que Claudio Úbeda eligió para hacerle marca personal a Juanfer Quintero ante River

El jugador de Boca que Claudio Úbeda eligió para hacerle marca personal a Juanfer Quintero ante River

Cómo queda la clasificación a la Copa Libertadores si Boca gana, empata o pierde vs. River en el Superclásico

Cómo queda la clasificación a la Copa Libertadores si Boca gana, empata o pierde vs. River en el Superclásico

La placa que homenajea a Miguel Ángel Russo. (@stevespiegelman)

DATOS CLAVES

  • La Agrupación Azul y Oro inauguró un mural de Miguel Ángel Russo en homenaje.
  • El mural fue realizado por el artista Matías Fernández a un mes de su fallecimiento.
  • Miguel Ángel Russo ganó la última Copa Libertadores con el club de La Ribera (Boca).
julián mazzara
Julián Mazzara

