El jugador de Boca que Claudio Úbeda eligió para hacerle marca personal a Juanfer Quintero ante River

Revelan que un jugador tendrá la tarea de seguir de cerca al 10 del Millonario. Detalles.

Por Joaquín Alis

Más allá de la crisis futbolística que atraviesa, Boca tomará algunos recaudos para enfrentar a River. Claudio Úbeda sabe que, si bien las individualidades del Millonario no pasan por su mejor momento, se enfrentará a uno de los equipos con más jerarquía del Torneo Clausura. Una de las principales cartas ofensivas será Juan Fernando Quintero.

El colombiano, que viene de hablar en conferencia de prensa junto con Leandro Paredes, es una de las figuras del Millonario y ya sabe de convertirle al Xeneize. Consciente de que gran parte del fútbol del rival puede depender de sus pies, el entrenador del Xeneize le habría asignado la tarea de marcarlo a uno de sus dirigidos.

De acuerdo a lo informado por el periodista Facundo Pérez en DSports Radio, Milton Delgado podría tener la particular tarea de estar encima del 10 de River. El buen pie del enganche y su gran capacidad de pase podrían obligar al volante de la Selección Argentina Sub 20 a hacerle marca personal.

Delgado será titular en un Superclásico por segundo partido consecutivo. El volante de 20 años viene de jugar los 90 minutos en el Monumental por el Torneo Clausura y ya había disputado 5 minutos en La Bombonera por la Liga Profesional 2024. Los dos compromisos terminaron con triunfo riverplatense.

Paredes le puso fichas a Delgado para el Superclásico

En la conferencia de prensa organizada por la Liga Profesional, Paredes resaltó el presente de Milton Delgado: “Quedó demostrado en el último Sub 20 que el Chelito puede ser alguien muy importante, no solo para el fútbol argentino sino también para nuestra Selección y para todo el mundo del fútbol. Sin dudas“.

Delgado y Paredes suman apenas tres partidos oficiales compartiendo cancha. Todos fueron por el Torneo Clausura: 0-1 ante Huracán, 1-1 contra Racing y el triunfo 3-1 sobre Barracas Central. Ante Estudiantes, el joven jugó acompañado por Belmonte por la suspensión del campeón del mundo.

Posibles formaciones para el Superclásico

BOCA: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

RIVER: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

