Boca Juniors

El parte médico oficial de Boca sobre el Chipi Barijho tras su descompensación en el partido de Reserva

Al entrenador de la Séptima del Xeneize le colocaron un stent tras sufrir un "evento coronario agudo". Los detalles.

Por Joaquín Alis

El parte médico oficial de Boca sobre el Chipi Barijho tras su descompensación en el partido de Reserva
© CapturaEl parte médico oficial de Boca sobre el Chipi Barijho tras su descompensación en el partido de Reserva

Antonio Barijho despertó preocupación en Boca luego de descompensarse en el partido de Reserva. El entrenador de la Séptima División del Xeneize fue hospitalizado por un fuerte dolor en el pecho y encendió las alarmas durante unas horas, hasta que su familia comunicó que se encontraba bien.

Menos de 24 horas después de lo sucedido, el Departamento Médico del Fútbol Profesional del Xeneize publicó un parte médico oficial, comunicando la situación de Chipi. “Tuvo un episodio de precordialgia cuando se encontraba en el Predio de Ezeiza”, detalló.

En el escrito, el club informó que al exfutbolista le detectaron un “evento coronario agudo” luego de realizarle un cateterismo cardíaco. En consecuencia, Barijho “fue sometido con éxito a una angioplastia con stent“. Además, el Xeneize aseguró que ya se encuentra “estable”.

El Chipi Barijho continuará “con cuidados intensivos” y, una vez cumplidas las 48 horas, “se evaluará el tratamiento a seguir”.

El paso de Barijho por Boca como jugador

En su carrera como futbolista, Barijho tuvo dos pasos por el Xeneize. El primero, fue entre 1998 y 2002 tras llegar proveniente de Huracán. El segundo fue entre 2003 y 2004, aunque no tuvo mayor protagonismo dentro del campo de juego.

En total, disputó 89 partidos con la camiseta del elenco de la Ribera, en los que convirtió 40 goles y aportó 9 asistencias. Además, recibió 25 tarjetas amarillas, fue expulsado en 4 oportunidades y logró cuatro títulos a nivel local y otros cuatro internacionales.

ver también

ver también

joaquín alis
Joaquín Alis

