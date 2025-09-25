La marca con la que los hinchas de Boca sacaron chapa tras la eliminación de River

Finalmente River no logró la épica. Luego de haber caído 2 a 1 en el Estadio Monumental la semana pasada, iba al Allianz Parque con la ilusión de darle vuelta la serie al Palmeiras y clasificar a la Semifinal de la Copa Libertadores 2025. Pero nada de esto sucedió. Si bien comenzó ganando con el tanto de Maxi Salas, el Verdao terminó ganando el duelo de vuelta por 3 a 1, por lo que coronó un marcador global de 5 a 2.

De esta manera, el elenco brasileño hilvanó la tercera eliminación consecutiva sobre el Millonario. Ya lo había desplazado de las Semifinales de la Copa Libertadores 2020 (lo superó 3 a 0 en Núñez y cayó 2 a 0 como local) y de la Libertadores 1999 (le ganó 3 a 0 en Sao Paulo y perdió 1 a 0 en Buenos Aires), además de que en la Copa Mercosur entre 1999 y 2001 se midieron 4 veces con 3 empates y un triunfo para el equipo paulista.

Con todo este escenario estadístico y con la desazón de los riverplatenses bien fresca por quedar una vez más en el camino por su intento de ganar la competencia por quinta vez, los hinchas de Boca aprovecharon y sacaron chapa de su antecedente altamente favorable contra el Palmeiras.

Es que el Xeneize empujó de la Copa Libertadores al elenco brasileño en los últimos cuatro cruces que tuvieron. La más recordada es la Final de la edición 2000. Fue empate 2 a 2 en la Bombonera y 0 a 0 en el Morumbí, en donde los dirigidos por Carlos Bianchi se hicieron fuertes en los penales, sobre todo Oscar Córdoba que tuvo una actuación destacada al tapar dos remates (Faustino Asprilla y Roque Junior).

Luego vendría la Semifinal de la Libertadores 2001 (otra vez 2 a 2 en La Boca y 2 a 2 en el por entonces Parque Antártica y victoria en los penales del Xeneize 3 a 2 que más tarde superaría a Cruz Azul y se coronaría bicampeón de América), Semifinal en 2018 (2 a 0 en Argentina y 2 a 2 en el Allianz Parque) y Semifinal en 2023 (empates 0 a 0 y 4 a 2 en los penales).

Cabe mencionar que, antes de esta seguidilla, Palmeiras desplazó a Boca de los Cuartos de Final de la Copa Mercosur 1998, al igualar 1 a 1 en la Bombonera y ganar 3 a 1 como local.

¿Contra quién jugará Palmeiras la Semifinal de la Copa Libertadores 2025?

Palmeiras, tras superar a River, ahora espera por el resultado de Liga de Quito frente a Sao Pualo. En la ida, el conjunto ecuatoriano venció 2 a 0 al brasileño. Ahora, queda aguardar por la vuelta que se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre en el Morumbí.

